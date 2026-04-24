Donación de sangre en Lambaré: cómo participar de la gran colecta solidaria de Musas

La organización M.U.S.A.S. (Mujeres Unidas en Servicio y Acción Solidaria) convoca a toda la ciudadanía a participar de una nueva jornada de donación voluntaria de sangre.

La actividad se llevará a cabo el sábado en la calle Felicidad 356 casi Teniente Pando, en Lambaré. Se trata de la colecta número 27 organizada por este grupo, que viene trabajando desde el año 2013 para concienciar sobre la importancia de la donación.

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Los organizadores recuerdan que la sangre es un recurso esencial que se necesita diariamente en cirugías, tratamientos oncológicos y casos de accidentes. “La sangre no se puede fabricar y su disponibilidad depende solo de la solidaridad. Una sola donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas”, señalaron desde M.U.S.A.S.

Información útil para los donantes

Para quienes deseen sumarse a la causa este sábado, se recomienda:

Acudir con el documento de identidad .

Haber descansado bien la noche anterior.

No es necesario estar en ayunas, aunque se recomienda evitar grasas antes de donar.

Se invita a toda la comunidad a acercarse y ser parte de esta jornada de solidaridad.