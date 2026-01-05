¡Atención! Llaman a donar sangre ante escasez a nivel país

De acuerdo a los registros del CENSSA, existe actualmente una escasez de sangre en todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el país.

Esto se debe a que tanto en diciembre como enero aumenta la cantidad de incidentes, desde accidentes de tránsito, quemaduras y otros tipos de lesiones por sangrado, lo que hace que la demanda de sangre aumente y la cantidad de donantes disminuya, debido a que la mayoría sale de vacaciones.

Es por esto que desde el CENSSA hacen un llamado a la ciudadanía para que acuda a los centros asistenciales a donar sangre para poder reponer el stock utilizado.

“A nivel país estamos con situaciones críticas donde la demanda supera a los ingresos que tenemos como donantes. Después de las fiestas siempre sabemos que los incidentes que se produjeron, todos los accidentes, todas las quemaduras, todos los tipos de lesiones por sangrado, necesitamos más, o sea que, aumenta la demanda de volúmenes. Como podrás ver, tenemos disminución de la cantidad de donantes”, explicó la doctora Cynthia Fernandez, del Banco de Sangre CENSSA.

Sistema colapsado

El banco de sangre del CENSSA trabaja a nivel nacional como una red en todos los hospitales y centros hospitalarios, por lo que cuando uno de los centros productores están con algún stock importante, se podría hacer una redistribución.

Sin embargo, en este caso todo el sistema se encuentra colapsado, todos los centros asistenciales están en la misma situación de necesidad de sangre.

“Principalmente, hacemos un llamado a aquellos donantes que tengan el grupo O positivo u O negativo, esos son los dos tipos del hemo componente que estamos necesitando muchísimo más”, señaló la doctora Fernández.

Agregó que otro factor que influye en la escasez es que en estas fechas la gente sale de vacaciones, hay gente que está en el interior del país, a quienes instó a que donen en los centros asistenciales de la zona donde se encuentran.

“Pueden donar todas las personas que sean mayores de edad y que pesen más de 55 kilos, principalmente necesitamos que estén sanos. El grupo que más se necesita en estos momentos es el O, o como la gente le dice el cero, puede ser positivo o negativo, pero esa es nuestra mayor demanda en estos momentos”, detalló.

El banco de sangre del CENSSA está abierto todos los días de 6:00 a 18:00, incluso sábados, domingos y feriados y está ubicado al costado del Hospital del Trauma, sobre la avenida General Santos.