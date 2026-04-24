Hospital de Clínicas: pacientes deben “vaciar los bolsillos” para costear atención

El Hospital de Clínicas de San Lorenzo, conocido como el “hospital de los pobres”, enfrenta una crisis de insumos que golpea directamente el bolsillo de cientos de familias paraguayas que llegan diariamente desde diversos puntos del país.

En el servicio público que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, la falta de stock en la farmacia interna obliga a los pacientes a recurrir a las farmacias externas para adquirir desde analgésicos hasta materiales quirúrgicos de alta complejidad, según las denuncias que recibió hoy ABC TV.

“Si no comprás, el paciente no mejora”

Nidia García, quien llegó desde Lambaré para internar a su madre, relató que apenas ingresaron debieron desembolsar cerca de G. 300.000 en fármacos esenciales como ceftriaxona (antibiótico) y heparina de bajo peso molecular (anticoagulante).

“Si no se compran los medicamentos no mejora el paciente. Hay que vaciar los bolsillos porque no hay nada acá en el hospital”, lamentó García.

Esta realidad se agrava para quienes padecen cuadros crónicos o críticos. Otro familiar de un paciente internado —que prefirió el anonimato— señaló que la farmacia interna solo provee los insumos más económicos, mientras que los de alto costo siempre figuran como “faltantes”. En su caso, los gastos diarios rondan los G. 3.000.000, una cifra inalcanzable para la mayoría de los usuarios de este centro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cirugías “de bolsillo”

La precariedad se extiende incluso a los quirófanos. La falta de insumos específicos para intervenciones programadas ha obligado a los familiares a convertirse en proveedores del hospital.

La señora Pabla Centurión, proveniente de Ñemby, comentó que para la cirugía de cataratas de su familiar debió comprar los instrumentos quirúrgicos por G. 280.000.

Rigoberto Díaz, en una situación similar, precisó que para la intervención oftalmológica de su padre tuvo que invertir G. 1.500.000 en insumos que el hospital no pudo proveer.

Los pacientes resaltan que el personal realiza su labor con lo que tiene a disposición, pero resaltan que la voluntad médica no basta cuando el sistema de salud no garantiza los suministros básicos.