Hospital de Clínicas, sin insumos básicos y con denuncias por precariedad en la atención

El Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA), atraviesa una severa crisis por la carencia de insumos esenciales para la atención de pacientes, especialmente en las áreas de Internados, Urgencias, Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y farmacia.

Lea más: Hospital de Clínicas: polémica por sistema de turnos telefónicos ante alta demanda

De acuerdo con denuncias, actualmente faltan elementos básicos como guantes, jeringas, alcohol y leucoplast, indispensables para procedimientos primarios. Esta situación obliga, en muchos casos, a los propios pacientes o sus familiares a proveer estos insumos para poder recibir atención.

Lea más: Hospital de Clínicas: denuncian falta de insumos y direccionamiento a proveedores

En las salas de internación de distintas especialidades, y zona de Urgencias, la escasez de medicamentos es constante. Entre los fármacos más requeridos y que frecuentemente no están disponibles figuran los destinados al control de la presión arterial, la diabetes, así como antibióticos de amplio espectro utilizados para combatir infecciones hospitalarias, muchas de ellas causadas por bacterias resistentes que representan un serio riesgo para los enfermos, e incluso los retrovirales.

Lea más: Semana Santa: garantizan atención médica en Hospital de Clínicas

La situación se agrava en las Unidades de Terapia intensiva (UTI), donde —según relatan— los médicos suelen entregar extensas listas de recetas a los familiares para que adquieran todos los insumos y medicamentos necesarios. Los costos diarios, afirman, superan G. 1.000.000, lo que en pocas semanas representan gastos millonarios imposibles de sostener para muchas familias.

Lea más: Hospital de Clínicas aparta a funcionarios por venta de turnos para consultas

“Muchos vienen del interior del país con lo justo, apenas para el pasaje. Es una desidia total que los enfermos tengan que ser asistidos en estas condiciones. Se debe gestionar más presupuesto", manifestó Gerardo Romero, familiar de un paciente internado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hospital de Clínicas: denuncian protocolo “irregular” para dar insumos hospitalarios

A este problema se suma la falta de productos de limpieza en distintas áreas del hospital. Según denuncias, durante casi dos semanas el personal encargado de la higiene trabajó sin detergente, lavandina, ni alcohol, elementos fundamentales para garantizar la desinfección de espacios altamente sensibles.

Lea más: El viacrucis de una familia para salvar a una recién nacida que necesita cirugía urgente

Asimismo, trabajadores tercerizados señalaron condiciones laborales precarias. Indicaron que perciben salarios de G. 1.600.000, por debajo del mínimo legal, además de cumplir jornadas superiores a ocho horas diarias y trabajar en días feriados sin la correspondiente remuneración.

Hospital trabaja con bajo presupuesto

Ante las reiteradas denuncias, nos comunicamos con el director del Hospital de Clínicas, Jorge Giubi, para trasladar las quejas y denuncias.

El responsable del Hospital de Clínicas expresó que actualmente la cantidad de pacientes que acude al nosocomio sobrepasa el presupuesto que reciben del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que de ello depende la compra de medicamentos y descartables.

Con relación a los incumplimientos laborales por parte de la empresa contratada, dijo que formalmente no recibieron ninguna denuncia formal por parte de los trabajadores.