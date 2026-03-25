Hospital de Clínicas: polémica por sistema de turnos telefónicos ante alta demanda

En los últimos días, diversas denuncias han llegado a la redacción de ABC sobre el sistema de agendamiento en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas (UNA). El principal reclamo radica en que pacientes que acuden al servicio sin un turno previo gestionado vía telefónica, son rechazados, incluso aquellos que viajan cientos de kilómetros, desde el interior del país, en busca de atención médica.

Lea más: Hospital de Clínicas: denuncian falta de insumos y direccionamiento a proveedores

Muchos de los afectados manifestaron desconocer que el sistema de citas es exclusivamente telefónico, encontrándose con la negativa de atención tras largas horas de viaje y gastos de traslado.

Hospital de Clínicas defiende sistema “anti-filas”

Ante estos reclamos, la doctora María Cristina Jiménez, coordinadora de la Unidad Ambulatoria de Adultos, explicó que el sistema de Call Center busca precisamente evitar que los pacientes deban formar filas desde la madrugada, como ocurre en otros servicios. Según la profesional, el método permite que las esperas para especialistas no superen los 30 días.

“Este sistema facilita el acceso y evita las aglomeraciones. El paciente se presenta directamente el día y la hora asignados”, señaló la doctora Jiménez.

Sin embargo, reconoció que la alta demanda y ciertos problemas técnicos externos de las compañías telefónicas pueden dificultar la comunicación de los usuarios con el hospital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Excepciones para pacientes del interior

Respecto a las denuncias de rechazo a personas que provienen de zonas alejadas, las autoridades del hospital aseguraron que el personal de enfermería, especialmente en el primer piso, gestiona los llamados “turnos recuperados”.

Lea más: Hospital de Clínicas aparta a funcionarios por venta de turnos para consultas

Jiménez aseguró que este mecanismo permite dar respuesta a pacientes que acuden de manera urgente o que, por desconocimiento del sistema, llegan desde lejos sin turno.

Guía de agendamiento: ¿Cómo solicitar un turno?

Para las especialidades de Clínica Médica, Traumatología, Cirugía, Podología, Nutrición, Coloproctología, Cirugía General, Cirugía Vascular y Flebología, Cirugía Torácica, Alergia, Cirugía de Cabeza y Cuello, Psicología, Otorrinolaringología (turno tarde) y Oftalmología (primera vez), el agendamiento se realiza vía Call Center. Los números habilitados de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00 son:

<b>Compañía</b> <b>Número de contacto</b> Claro *142 Tigo 142 o (021) 142 Personal 142 o (021) 142 Vox / Copaco (021) 142

Especialidades como Oncología, Endocrinología, Psiquiatría y Dermatología, manejan sus propios sistemas internos de agendamiento.

Cifras de alta demanda

La doctora Jiménez resaltó que la presión sobre el hospital escuela es alta. Solo en el mes de febrero, la Unidad Ambulatoria de Adultos atendió a 11.928 pacientes, con un promedio de casi 600 consultas diarias. Las especialidades más solicitadas fueron: Clínica Médica, con 1.526 pacientes; Endocrinología, con 1.319 atenciones y, Traumatología, que asistió a 1.208 pacientes.

La coordinadora de la Unidad Ambulatoria de Adultos aclaró que, en caso de paros o movilizaciones gremiales, las consultas ya agendadas no se suspenden, aunque sí se interrumpe la toma de nuevos turnos hasta que se normalicen las actividades.