Iglesias evangélicas invitan a celebrar el “Día de la Familia” como “espacio sagrado”

La Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay (ASIEP) y la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay (APEP), en un comunicado, invitan a “todo el pueblo cristiano y a la ciudadanía en general” a vivir este domingo el Día de la Familia" en “una actitud de gratitud, alegría y reflexión”.

Mediante la celebración de este día, instan a fortalecer el diseño original de la familia frente a desafíos actuales, en cumplimiento de la Ley N°5425/2015.

“Para quienes abrazamos la cosmovisión bíblica, la familia no es una construcción casual, sino la creación y el diseño perfecto de Dios”, aseguran.

Agregan que reconocen en su concepto de familia que es el “espacio sagrado” donde hombres y mujeres aprenden a amar, servir y contribuir al bien común, ya que es en el núcleo familiar donde se edifican los cimientos de nuestra identidad y de nuestra nación.

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Evangélicos invitan a celebrar el “Día de la Familia”

Según los grupos religiosos, su concepto de familias sólidas son la base de una comunidad que florece y prospera.

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Afirmaron que el Paraguay reconoce y respeta la vida y la familia “conforme a su diseño original” con rango constitucional.

Expresaron su preocupación de que la celebración se ve amenazada por el avance del “narcotráfico, el crimen organizado y el materialismo deshumanizante que empuja a miles de jóvenes hacia las adicciones y la cultura de corrupción e impunidad que erosiona el tejido social y pone en peligro el presente y futuro de las familias, en especial de niños y adolescentes".

“A pesar de este diagnóstico, la ASIEP y la APEP reafirman que el dolor ante estas injusticias no conduce al desánimo, sino que fortalece su compromiso de servicio hacia el pueblo paraguayo”, indican en su comunicado.

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Por último, instan a “perseverar en la fe y los principios bíblicos indicados por Dios para la familia”.