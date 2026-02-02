Víctima de violencia familiar teme por su vida y pide celeridad en el proceso penal

La imputación contra el presunto autor de violencia, identificado como Salem Mohamad Ismail, de 63 años, fue presentada el pasado 8 de enero por la fiscal María del Carmen Meza. La agente del Ministerio Público también solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva del imputado; sin embargo, la audiencia de imposición de medidas aún no se llevó a cabo.

La presunta víctima relató que teme por su vida, ya que el agresor supuestamente continúa amenazándola a través de las redes sociales. La audiencia de imposición de medidas debía realizarse el viernes pasado, pero fue suspendida.

La abogada Nidia Giménez, quien representa a la víctima, señaló que su clienta no quiere ser parte de una estadística de violencia contra la mujer con desenlaces trágicos, por lo que claman celeridad en el proceso penal.

Según la imputación, el ahora procesado viene ejerciendo episodios de violencia contra la madre de sus hijos desde el año 2020. El documento detalla que las agresiones abarcan violencia física, psicológica y económica, situación que llegó al extremo de amenazas de muerte contra la mujer y sus hijos, lo que la obligó a abandonar su vivienda y dejar de frecuentar los lugares a los que estaba acostumbrada a asistir.

“Estos hechos de violencia fueron acreditados con diagnósticos médicos y fotografías de las lesiones que recibió. Además, existen varios testigos que presenciaron innumerables escenas de violencia contra mi clienta, quien también sufrió violencia económica y patrimonial”, expresó la profesional.

Es una amenaza real, afirman

La abogada Giménez aseguró que las amenazas continúan y que la situación es sumamente preocupante. “Tememos por la vida no solamente de la víctima, sino también de sus dos hijos pequeños. El peligro es real, la amenaza es real, no es una cuestión que estemos exagerando”, resaltó.

Asimismo, cuestionó que en los juzgados las peticiones presentadas por la víctima avanzan muy lentamente, mientras que los pedidos realizados por el presunto agresor se resuelven con llamativa rapidez.

Finalmente, indicó que la víctima tuvo que salir de la ciudad ante el temor de que el imputado atente contra su vida y la de sus hijos.