Pasajero sufre traumatismo de cráneo tras salir despedido de un colectivo en Paraguarí

La víctima fue identificada como Derlis Eduardo Peloso, 51 años, domiciliado en el distrito de San Juan Bautista, Misiones. Según los reportes, el pasajero se levantó de su asiento para solicitar agua al conductor en el momento en que el vehículo realizó una frenada repentina.

De acuerdo con la versión del chofer, Elvio Cristaldo, de la empresa de transporte Flecha de Oro, quien se dirigía hacia Encarnación con más de 20 pasajeros, la maniobra se produjo cuando un camión quedó detenido frente al colectivo, obligándolo a frenar de forma brusca.

Como consecuencia, el pasajero fue impulsado hacia el parabrisas del lado derecho, que se rompió por el impacto, y cayó sobre la capa asfáltica.

Bomberos voluntarios de Carapeguá acudieron al Carapeguá y trasladaron al herido hasta el Hospital Distrital local, donde ingresó en estado crítico.

El director del centro asistencial, doctor Alcides Ochoa, informó que el paciente presenta un traumatismo de cráneo severo, por lo que fue intubado y se prevé su derivación al Hospital de Trauma de Asunción.Un testigo individualizado como Vicente Bordón, señaló que el colectivo circulaba a una velocidad prudente debido a la presencia de una fila de vehículos. Indicó que el pasajero se encontraba de pie y no logró sujetarse al momento de la frenada, lo que derivó en el accidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La víctima viajaba en compañía de su madre, Francisca Peloso, de 80 años, quien fue encontrada sola y en estado de nerviosismo en el hospital, aguardando la llegada de otros familiares. Personal de enfermería la asistió para evitar que sufra una descompensación.Tras el hecho, los demás pasajeros fueron trasladados a otra unidad de transporte para continuar su viaje.

En el lugar del accidente intervinieron agentes de la Comisaría Primera de Paraguarí y efectivos de la Patrulla Caminera, quienes se encargan de investigar las circunstancias del suceso.