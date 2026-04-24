Pobladores de Choré piden la construcción de una USF

Conforme a los datos recabados de la Segunda Región Sanitaria, este proyecto de construcción se encuentra incluido en un paquete de once obras que serán iniciadas en el transcurso de este año 2026, distribuidas en distintas ciudades del departamento de San Pedro; sin embargo, los habitantes de la zona expresaron que esta misma versión vienen escuchando hace mucho tiempo, por lo que ya no creen en las promesas.

Sobre el pedido, el colono de Liberación Norte, distrito de Choré, Mario Díaz, señaló que es una necesidad contar con una USF modernizada y equipada, por lo menos, con los elementos básicos para que los funcionarios designados para prestar servicios en la institución puedan brindar una mejor atención a la gente que acude al local sanitario en busca de asistencia profesional.

Aseveró que actualmente cuentan solamente con tres licenciados en enfermería, pero que hay un compromiso de la Segunda Región Sanitaria de que desde la próxima semana ya se estaría contando con la atención de un médico clínico todos los jueves para acompañar a los otros funcionarios que atienden de lunes a viernes, desde las 7:00 hasta las 15:00, subrayó.

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Priorizar la nueva construcción

En ese contexto, añadió que los colonos exigen que el Ministerio de Salud pueda priorizar el mejoramiento de la infraestructura edilicia, con el fin de ofrecer un mejor servicio a la gente de la comunidad, teniendo en cuenta que el local donde se realiza la atención no reúne las condiciones requeridas, aparte de que es muy pequeño y ya presenta algunos problemas en el techo y las paredes, explicó.

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“Los habitantes de esta colonia vienen esperando hace varios años la ampliación del local, pero hasta hoy no tenemos la certeza de si nuestro pedido está entre las once obras que supuestamente se estarían iniciando este año, por lo que mientras no se concrete el comienzo de los trabajos seguiremos insistiendo con las autoridades del Ministerio de Salud”, agregó Díaz.

En proceso de licitación

Al respecto, el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, informó que todos los proyectos de construcción de las once USF para San Pedro, incluido el de Liberación Norte, se encuentran en proceso de licitación a cargo del Ministerio de Salud para la adjudicación de las obras.