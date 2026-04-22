Choré: programa Hambre Cero funciona en una precaria construcción

Se trata de la Escuela Básica Nº 2561 y Colegio Nacional Don Carlos Antonio López, situados en un mismo predio en el Cruce Cocuerã, distrito de Choré. Según los docentes, ambas instituciones cuentan con 220 estudiantes matriculados desde el prejardín hasta el 3º curso de la media, cuyos alumnos son beneficiados con el programa Hambre Cero desde el 2025, sin tener un lugar acorde a las necesidades.

Al respecto, una de las madres de familia, Irene Cabral, manifestó que al no contar con una cocina comedor para preparar los alimentos, los miembros de la comisión de la escuela y colegio, juntamente con los profesores, se ingeniaron entre todos y levantaron una improvisada construcción en un sector del predio donde funcionan ambas instituciones, con materiales viejos recuperados que fueron utilizados para el techo y el resto para la pared de un pequeño recinto que sirve para guardar las mercaderías y la preparación de los alimentos.

Aseveró, sin embargo, que la parte donde comen los niños no tiene pared y el techo está lleno de agujeros, por lo que en cada lluvia se llenan de agua todas las áreas de la cocina y comedor.

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Preocupados por la falta de infraestructura

“Los padres de familia estamos muy preocupados por las condiciones en que está funcionando el programa Hambre Cero, específicamente por esta situación, atendiendo que hasta hoy no sabemos si los organismos correspondientes tienen en su agenda nuestro pedido de construcción, ya sea la Municipalidad, la Gobernación o el Ministerio de Educación”, explicó.

Llega la época de frío

Por su parte, Julio César Alegre, otro padre de familia, refirió que el caso se trata de un pedido que debe ser agilizado por las instituciones pertinentes para construir un lugar seguro para la preparación de los alimentos, así como la sala de comedor donde diariamente los niños están recibiendo sus raciones. Además, señaló que ya estamos entrando en la época de frío y ya no quieren exponer a sus hijos, atendiendo que el sitio donde comen no tiene pared para protegerse de las bajas temperaturas.

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Urge la intervención de las autoridades

Por otro lado, el director del Colegio Lic. Carlos Franco, dio su versión de la realidad que afecta a toda la comunidad educativa, y coincidió con la preocupación de los padres de familia. Exigió la intervención de las respectivas autoridades para que el programa Hambre Cero pueda cumplir adecuadamente con el compromiso asumido con el sector educativo, funcionando en un local acorde a las necesidades.

Sobre el caso, el encargado de la Secretaría de Educación del gobierno departamental, Wilfrido Saiz, informó que estarán visitando a la comunidad educativa para el relevamiento de datos para tratar de priorizar el pedido. Asimismo, intentamos tener la versión del intendente municipal de Choré, Rodolfo Ferreira (ANR HC), pero no atendió nuestras llamadas.