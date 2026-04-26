Barra dijo que solo intentó devolver a un policía el escudo antimotín

Los abogados De los Santos De Vaca y Yamira Tamara Servín, en la audiencia preliminar ante el juez Yoan Paul López pidieron la libertad ambulatoria de su cliente Luis Servín (51), detenido el pasado martes en Luque y luego imputado por perturbación de la paz publica y apología delito, que tienen en su conjunto, para el juzgado, un marco penal de diez años de cárcel.

Para los defensores, los hechos imputados por la fiscalía no superan los cinco años de cárcel. Refirieron qjue el juzgado tiene condiciones de establecer las condiciones para la puesa en vigencia de la medida sustitutiva a la prisión.

Los incidentes en el superclásico registrados en gradería norte y luego en la vía pública, derivaron en la suspensión del partido entre los equipos de Olimpia y Cerro.

En la exposición, los abogados señalaron que Servín al ser jefe de la barra brava sostiene continuas reuniones con los agentes de Eventos Deportivos de la Policía Nacional, con lo que indicaron que colaboraba con la seguridad y además conocía y era conocido por los policías.

Levantó el escudo para mostrarle a un policía

La defensa indicó en su exposición que Servín no incurrió en el delito de perturbación de la paz pública, ya que nunca tuvo el ánimo de exhibir el escudo antimotín, como un trofeo de guerra, sino que era a los efectos de entregarlo a un policía que lo conocía, de apellido Imaz, sin entrar en más detalles.

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“Mi defendido con el afán de calmar los ánimos en ese momento de la turbación que se menciona, el mismo procuraba de apaciguar los ánimos y cuando ocurrió el hecho de la caída del oficial de policía le despojaron el escudo que tenía en su mano y le fueron entregados a él para devolver a la policía dicho escudo, razón por la cual el mismo levantó arriba el escudo para mostrarle al policía de apellido Imaz y se dirige junto a él para hacerle la entrega de dichos escudos”, indicó la defensa.

Siguió diciendo: “No es cierto que el mismo aparato denominado escudo de la policía haya levantado como un trofeo o como un premio mostrando a la hinchada del otro equipo menos en su ánimo se encuentra la de incitar al equipo contrario, sino simplemente levantaba para demostrar al policía Imaz que es su conocido y entregarle inmediatamente el escudo”.

Apología del delito

La defensa de Luis Servín también indicó que no se le podía imputarlo por apología del delito por cánticos que se escuchan en los estadios y que él ni siguiera se encontraba en la gradería en ese momento.

Los cánticos se escuchan en vídeos obtenidos por los investigadores, en los cuales se perciben estribillos que alusión a matar a un policía.

“ En relación a los canticos que menciona como la apología del delito no es cierto por el hecho de que en todos los escenarios deportivos de cualquier club entonan el himno o cántico atribuido como hecho punible de apología del delito, no tiene sentido que precisamente tenga que mencionar como hecho punible y atribuir a mi defendido como el autor de dicho cántico , además cuando se entonaba supuestamente ese cántico mi defendido se encontraba abajo del estadio para salir a la calle”, indicaron los abogados, como defensa.

A la cárcel Martín Mendoza

El juez Yan Paul López, tras escuchar a la fiscalía y a los abogados defensores resolvió la prisión preventiva de Servín, en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, de Emboscada.

Tomó en cuenta el marco penal que es de hasta diez años de cárcel en caso de condena y que Servin cuenta con antecedentes por homicidio doloso y perturbación de la paz pública.

Las cárceles de máxima seguridad entraron en vigencia durante este gobierno y se aplica a presos peligrosos, como el caso de los miembros del clan Rotela, que están en el referido presidio de Emboscada.

La otra cárcel de máxima seguridad está en Minga Guazú y el preso más conocido que está recluido en ese lugar es Miguel Ángel Insfrán, alias tío Rico, procesado por el caso A Ultranza Py,