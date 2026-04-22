La pena a la que se expone el barrabrava de Cerro Porteño que exhibió el escudo de la Policía

En total, son seis los imputados y detenidos, y ocho los que tienen orden de búsqueda y detención por los violentos disturbios que obligaron a la suspensión del superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño el domingo en el estadio Defensores del Chaco.

Una docena de personas resultaron heridas por estos hechos, entre ellas varios agentes de la Policía Nacional. Incluso, algunos barrabravas de Cerro Porteño exhibieron parte del equipo que arrebataron a los antimotines durante los enfrentamientos.

Uno de ellos fue Luis Ernesto Servín Vera (37), detenido hoy por agentes de la Policía Nacional en Luque, quien en imágenes de lo vaía exhibiendo uno de los escudos de los antimotines.

La fiscal Soledad González explicó en conversación con ABC Cardinal que el comportamiento del mismo se encuadra en los tipos penales de perturbación de la paz pública y apología al delito, ya que los canticos utilizados en el momento también dan un contexto de apología.

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“Él era la persona que estaba exhibiendo el escudo de la Policía Nacional, que fue muy emblemática, digamos, la imagen en relación a él y también incitación a cometer hechos punibles en otros”, detalló.

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Violencia en el superclásico es un caso complejo

La fiscala explicó que cuenta con varias imágenes de circuito cerrado provistas por la Policía Nacional, como también las proporcionadas por personas particulares.

Indicó que la causa es compleja, no solamente por el hecho en sí, sino por la multiplicidad de participantes en los hechos, ya que las conductas se tipifican también de manera individual.

Detalló que las expectativas de pena varían, ya que son conductas múltiples, pero detalló que para quienes fueron imputados por resistencia y/o por perturbación a la paz pública, se exponen a cinco años de cárcel, sin considerar agravantes.

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“Del caso de algunas de las conductas de lesión grave, específicamente a los que golpearon al efectivo policial que estaba caído y con la conducta de ellos pueden concursarse dentro de lesión grave y eso es de hasta 10 años”, precisó sobre uno de los que ya fueron detenidos.

Aclaró que todavía quedan otros que se exponen a este tipo penal, ya que fueron varios los que participaron de la agresión al agente.