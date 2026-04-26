Movilización en el Abasto: exigen salida del “primer anillo” mientras se desarrolla sumario

El Mercado Central de Abasto volverá a ser escenario de una protesta este lunes 27 de abril a las 6:30, informó Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru), quien precisó que la medida incluirá el cierre de media calzada de la avenida Defensores del Chaco.

La dirigente explicó que el objetivo es que Luis Bello, intendente de Asunción, remueva de sus cargos a todos los funcionarios denunciados por presuntas irregularidades en la administración del mercado, comenzando por su director, el señor Carlos García. Comentó que, si bien, se dispuso la apertura de un sumario, el proceso no garantiza transparencia si las personas señaladas no son apartadas.

“Agradecemos la predisposición del intendente, pero no es un proceso limpio si mantiene en el cargo a las personas denunciadas por agresiones y desalojos irregulares. Deben dar un paso al costado”, afirmó en entrevista con ABC.

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¿Coima para financiar campaña?

Leguizamón denunció la existencia de grabaciones telefónicas donde se ofrecen depósitos del mercado por montos que alcanzan los G. 1.500 millones. “Es muy llamativo que un funcionario llame a ofrecer un local donde todavía está sentada la dueña y, quince días después, se ejecute el desalojo. Pareciera que adivinan el futuro”, ironizó la representante.

“Los mismos funcionarios nos manifiestan que supuestamente tienen que recaudar semanalmente para la campaña política de sus candidatos. Nos ahogan con multas e inventan notificaciones”, arremetió Leguizamón.

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El pedido de los trabajadores:

Según un comunicado difundido por la Asicofru, durante la jornada de protesta, los trabajadores expondrán públicamente las principales problemáticas del mercado y las siguientes exigencias:

Transparencia real en la administración

Cambios concretos de los funcionarios

Garantías para el ejercicio digno del trabajo

Revisión de procedimientos que consideran irregulares

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No descartan llegar hasta la Municipalidad

La movilización del lunes podría escalar a medidas un poco más radicales en caso de no conseguir una respuesta positiva a sus reivindicaciones. Leguizamón adelantó que darán tiempo al intendente hasta el mediodía para pronunciarse y remover a los cuestionados funcionarios.

“Si no hay respuesta, vamos a marchar directo hasta la Municipalidad de Asunción y nos quedaremos ahí haciendo huelga de hambre. No vamos a permitir que sigan jugando con el pan de cada día de los comerciantes”, sentenció.