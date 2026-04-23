Nacionales
23 de abril de 2026 - 17:00

Asunción: Gabinete de Bello no responde cuestionamientos de concejales al Balance 2025

Luis Bello (ANR-HC), ahora intendente de Asuncion, junto a uno de los que lo llevó al cargo, el exintendente Oscar "Nenecho" Rodriguez (ANR-HC). La foto fue publicada por el propio Rodríguez el "miercoles de traición", en un posteo contra Bello y Latorre.
Luis Bello (ANR-HC), ahora intendente de Asunción, junto a uno de los que lo llevó al cargo, el exintendente Oscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC). La foto fue publicada por el propio Rodríguez el "Miércoles de Traición", en un posteo contra Bello y Latorre.

Concejales opositores de Asunción denuncian que el intendente, Luis Bello (ANR-HC), no respondió aún los cuestionamientos que hizo la comisión de Hacienda de la Junta Municipal, sobre el Balance 2025. Coinciden en que su gestión mantiene los vicios de la de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) y busca evitar un análisis más profundo de las cuentas municipales. El periodo 2025 abarca los últimos meses de la administración Nenecho y los primeros de Bello.

Por Luis López Nery Huerta

El gabinete del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista) aún no respondió a los cuestionamientos planteados desde la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal, hacia el Balance 2025. Concejales opositores denuncian que esta falta de respuestas técnicas impide una fiscalización efectiva del ejercicio fiscal.

Este reporte financiero incluye los últimos meses de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), incluyendo los dos meses de la intervención a su administración, que estuvo a cargo de Carlos Pereira; y los primeros meses de gestión de Bello, que asumió a fines de agosto, cuando Nenecho, presionado por denuncias de graves irregularidades, renunció.

En conversación con ABC, los concejales Humberto Blasco (PLRA) y Álvaro Grau (PPQ) coincidieron en que la gestión de Bello arrastra los mismos vicios de la administración anterior. Sostienen que no se han revertido las irregularidades señaladas por el interventor Pereira durante su breve periodo de mando, de 60 días.

Pleno de la Junta Municipal de Asunción en la sesión de ayer, miércoles.
Pleno de la Junta Municipal de Asunción en la sesión de ayer, miércoles.

Para los ediles, la estructura oficialista busca proteger las faltas cometidas en periodos pasados sin ofrecer aclaraciones reales. La continuidad del modelo de gestión de “Nenecho” es vista como un obstáculo para el saneamiento de las arcas municipales.

Balance 2025: serias dudas

Para ambos concejales existen serias dudas sobre la ejecución de ingresos en áreas críticas como la Estación de Buses de Asunción (EBA) o los mercados zonales. Blasco señaló que el balance revela que la municipalidad no tiene capacidad de pago para sus deudas vencidas. La falta de respuestas sobre estos puntos específicos genera incertidumbre sobre la viabilidad financiera de la capital.

Álvaro Grau (PPQ), por su parte, denunció la eliminación de la cuenta “saldo de bonos” del presupuesto 2026. ”Ese dinero sigue desaparecido, pero sin embargo, también hoy tenemos desaparecido de las cuentas municipales el saldo de bonos, que es lo más grave”.

Para Grau, esta maniobra presupuestaria tiene como finalidad ocultar el destino de los G. 500.000 millones de bonos que debieron ser para obras, pero que la administración anterior desvió a salarios y otros gastos corrientes. Esto, aseguró, bloquea la posibilidad de que la Junta realice auditorías anuales sobre esos fondos específicos.

Alvaro Grau (PPQ), concejal de Asunción.
Alvaro Grau (PPQ), concejal de Asunción.

Grau remarcó que Asunción se encuentra en un estado de “quiebra financiera” irreversible según los datos analizados. La baja ejecución en inversiones y obras de desagüe pluvial contrasta con la urgencia de proteger la vida ciudadana.

Chicanas

Desde inicios de abril, el concejal Blasco había denunciado “chicanas” por parte del oficialismo, como la declaración de asuetos, para acortar plazos de análisis del balance. Según Blasco, esta estrategia buscaría forzar una sanción ficta del balance ante la imposibilidad de analizar documentos tan voluminosos.

Humberto Blasco en blazer a cuadros con micrófono, rodeado de retratos en un ambiente institucional durante entrevista.
Humberto Blasco (PLRA), concejal de Asunción.

El concejal advirtió que el tiempo de estudio es insuficiente para auditar seriamente la rendición de cuentas presentada. El retraso deliberado en la entrega de informes técnicos parece ser una táctica para evitar el debate sobre los gastos.

El plazo límite para la presentación de los dictámenes y el tratamiento del Balance General y la Rendición de Cuentas 2025 vence, según estimaciones del concejal Humberto Blasco, el 6 de mayo.

Para llegar a esa fecha con una decisión, se prevé que la comisión de Hacienda de la Junta Municipal reciba los documentos antes de la próxima sesión ordinaria. De lo contrario, no descartan la realización de una sesión extraordinaria donde se debería definir la postura oficial.