Piden intervención del Abasto por desalojos y supuestos pedidos siderales de dinero

La Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícola (Asicofru) presentó hoy una nota dirigida al intendente de Luis Bello para solicitar la intervención inmediata de la administración del Mercado Central de Abasto, ante denuncias de presuntas irregularidades en la gestión del principal centro de distribución alimentaria del país.

El gremio sostiene que la solicitud responde a una “creciente preocupación” dentro del mercado, puesto que permisionarios y comerciantes han reportado situaciones como “fiscalizaciones arbitrarias, sumarios irregulares, multas sin criterios claros y desalojos irregulares”. Además, mencionan la existencia de “cobros cuestionables” y una “marcada ausencia de gestión eficiente en asuntos esenciales de competencia administrativa”.

Desde Asicofru advierten que la situación en el Abasto no es menor, considerando su rol estratégico en la economía nacional. “Se trata del principal centro de distribución alimentaria del país, del cual dependen miles de puestos de trabajo directos e indirectos”, señala el comunicado difundido.

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En esa línea, alertan que una administración irregular puede generar efectos negativos como el encarecimiento de costos, la caída de la competitividad y el avance de la informalidad y el contrabando.

Los comerciantes piden a la Municipalidad una serie de acciones concretas, entre ellas la intervención de la administración actual, la realización de una auditoría integral de procedimientos y recaudaciones, la revisión de sanciones presuntamente irregulares y la apertura de una mesa institucional de trabajo. Asimismo, solicitan la implementación de un “plan urgente de recuperación” del mercado.

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Pedidos millonarios

Karen Leguizamón, presidenta de la asociación, aseguró que los que intentan ingresar al Abasto reciben pedidos de sumas sumamente elevadas. Aseguró que hace un par de semanas una permisionaria fue desalojada y ahora un alto funcionario estaría ofreciendo el espacio por G. 1.500 millones, una suma que es impagable para la clase trabajadora.

La llamada con el supuesto pedido fue viralizada.

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Señaló que ella conversó hoy con el intendente Bello, quien le dijo no tener conocimiento de todas las denuncias de desalojo y la crisis que afecta a los comerciantes. Aseguró que todos los pedidos de dinero que se hacen son para la “caja chica” y que las cifras se estarían utilizando para financiar campañas políticas.

Leguizamón también cuestionó la falta de respuesta de las autoridades del mercado y denunció una supuesta politización de la administración. “El director (Gerardo Benítez Ayala) no da la cara, no atiende. Vas a buscarle y te dicen que no está, pero le ves después en campaña política en pleno horario laboral”, expresó.

Finalmente, la titular del gremio reiteró el pedido de medidas urgentes por parte de la Municipalidad, la separación de todos los involucrados, una intervención inmediata, auditorías y fiscalización integral de la administración del mercado.