Video: tres gua’a pytã aparecen en zona urbana de Vallemí

El guacamayo rojo, cuyo nombre científico es Ara chloropterus, permanentemente posan en los árboles ubicados en la zona urbana de Vallemí para alimentarse.

A las 11:34 de este domingo, Eugenio Delvalle, filmó y tomó fotografías de las aves que estaban en lo alto de un árbol; fue en el barrio Virgen de Fátima.

Rápidamente, las imágenes se volvieron virales porque el que las tomó las compartió. En el video se ve a dos de las tres aves que estuvieron volando por casi todo el casco urbano de Vallemí, según los comentarios de los moradores que no dejaban de admirar el llamativo colorido de las plumas de estos guacamayos.

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Avistamientos son habituales

“Los avistamientos de estas majestuosas aves se han vuelto habituales en el casco urbano, registrándose movimientos tanto en las primeras horas de la mañana como durante el resto del día, siempre que existan fuentes de alimento disponibles”, aseguró Cinthia Rivas, pobladora de Vallemí, quien trabaja en educación ambiental en instituciones educativas de la zona para concienciar sobre la preservación de los gua’a.

Los lugares donde se reporta constantemente la presencia de este tipo de aves son la plaza Niños Mártires de Acosta Ñu, la plaza del Folklore y la ribera del río Paraguay, en la zona conocida como Camboriú, explicó Cinthia Rivas.