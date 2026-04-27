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27 de abril de 2026 - 10:27

Acahay prepara una gran jornada de exaltación del Kurusu Ára en la ex cantera del cerro

El Kurusu Ára es una tradición profundamente arraigada en la familia paraguaya.
El Kurusu Ára es una tradición profundamente arraigada en la familia paraguaya.Emilce Ramírez

ACAHAY. El Día de la Exaltación de la Cruz o Kurusu Ára forma parte de una de las tradiciones religiosas más arraigadas en el Paraguay. Las familias podrán vivirlo este domingo 3 de mayo, desde las 10:00, en la ex cantera del cerro Acahay. En el lugar se contará con un calvario montado por la comunidad, y se prevé el chipa apo y la decoración del altar con rosarios, chipas y caramelos.

Por Emilce Ramírez

El Día de la Cruz o Kurusu Ára forma parte de la tradición popular más arraigadas en nuestro país, en la que las familias expresan su fe mediante la preparación de altares y celebraciones comunitarias y la adoración a Cristo. Este evento tiene por objetivo “Salvaguardar la práctica comunitaria fuertemente arraigada en la religiosidad popular, ataviada con una rica representación simbólica.

Preparan celebración del Kurusu Ára al pie del cerro Acahay.
Preparan celebración del Kurusu Ára al pie del cerro Acahay.

Para vivir la religiosidad popular los feligreses están invitados para este domingo en la ex cantera del cerro Acahay, que será escenario de una jornada especial, donde la comunidad se reunirá para vivir una de las expresiones culturales y religiosas más importantes del país.

En el lugar se contará con un calvario montado por los propios pobladores, quienes se encargaron de su preparación con elementos tradicionales como el ka’avove’i. Asimismo, se prevé la elaboración de chipa en el sitio (chipa apo), fortaleciendo la vivencia comunitaria de la tradición.

Los rosarios, elaborados con maní y caramelo, serán colgados en el calvario durante el Kurusu Ára en Acahay.
Los rosarios, elaborados con maní y caramelo, serán colgados en el calvario durante el Kurusu Ára en Acahay.

El altar será decorado con rosarios de maní, chipas y caramelos, símbolos característicos del Kurusu jegua, expresión que representa la cruz adornada en esta festividad.

Una tradición viva

El Kurusu Ára es una manifestación de fe que se transmite de generación en generación. Además de exaltar la cruz de Cristo, también es un momento en el que muchas familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos mediante el rezo del Santo Rosario.

Durante la jornada al pie del cerro Acahay se prevén momentos de oración, canto de estacioneros, juegos tradicionales, encuentro de familias y la degustación de bebidas típicas como aloja y mosto.

Durante el Kurusu Ára, los asistentes podrán participar en juegos tradicionales de nuestro país.
Durante el Kurusu Ára, los asistentes podrán participar en juegos tradicionales de nuestro país.

Lea más: Kurusu Ara: el “calvario” de chipas y maní de casi un siglo en Asunción

Los rosarios de maní y caramelo ya fueron elaborados por jóvenes de la comunidad, mientras que las señoras de la compañía Virgen de Fátima y los visitantes podrán preparar en el lugar la tradicional chipa.

Para llegar al lugar existen dos accesos: el cruce cantera en la compañía Jeguarizo y en el desvío del Club Cerro Porteño, también en Jeguarizo. Desde allí se recorren aproximadamente cuatro kilómetros hasta la ex cantera.

En la foto se observa, de izquierda a derecha, a Noemí Riquelme, Elena Génez, Celina Vera y Ña Lola Vera, quienes este año volverán a preparar la chipa en la ex cantera del Cerro Acahay.
En la foto se observa, de izquierda a derecha, a Noemí Riquelme, Elena Génez, Celina Vera y Ña Lola Vera, quienes este año volverán a preparar la chipa en la ex cantera del Cerro Acahay.

Patrimonio cultural

La actividad se enmarca en el apoyo a la postulación de la chipa, pan sagrado del Paraguay, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, iniciativa impulsada a través de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). El evento es organizado por Municipalidad local, bajo la coordinación de la Escuela Municipal de Teatro de Acahay.

Los estacioneros de la compañía Costa Peña de Acahay estarán presentes para amenizar la celebración del Kurusu Ára.
Los estacioneros de la compañía Costa Peña de Acahay estarán presentes para amenizar la celebración del Kurusu Ára.

Lea más: ¿Qué se celebra en el Kurusu Ára? Esto cuenta la Iglesia

Asimismo, cuenta con el apoyo de la la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN), la organización Caminos Geoculturales y el Geoparque Mundial UNESCO “Ñande Ypykuera”.

Para más información contactar con Líder Efraín González (0985-39 76 79) o Leticia Lezcano (0992-221 663).