Acahay prepara una gran jornada de exaltación del Kurusu Ára en la ex cantera del cerro

El Día de la Cruz o Kurusu Ára forma parte de la tradición popular más arraigadas en nuestro país, en la que las familias expresan su fe mediante la preparación de altares y celebraciones comunitarias y la adoración a Cristo. Este evento tiene por objetivo “Salvaguardar la práctica comunitaria fuertemente arraigada en la religiosidad popular, ataviada con una rica representación simbólica”.

Para vivir la religiosidad popular los feligreses están invitados para este domingo en la ex cantera del cerro Acahay, que será escenario de una jornada especial, donde la comunidad se reunirá para vivir una de las expresiones culturales y religiosas más importantes del país.

En el lugar se contará con un calvario montado por los propios pobladores, quienes se encargaron de su preparación con elementos tradicionales como el ka’avove’i. Asimismo, se prevé la elaboración de chipa en el sitio (chipa apo), fortaleciendo la vivencia comunitaria de la tradición.

El altar será decorado con rosarios de maní, chipas y caramelos, símbolos característicos del Kurusu jegua, expresión que representa la cruz adornada en esta festividad.

Una tradición viva

El Kurusu Ára es una manifestación de fe que se transmite de generación en generación. Además de exaltar la cruz de Cristo, también es un momento en el que muchas familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos mediante el rezo del Santo Rosario.

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Durante la jornada al pie del cerro Acahay se prevén momentos de oración, canto de estacioneros, juegos tradicionales, encuentro de familias y la degustación de bebidas típicas como aloja y mosto.

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Los rosarios de maní y caramelo ya fueron elaborados por jóvenes de la comunidad, mientras que las señoras de la compañía Virgen de Fátima y los visitantes podrán preparar en el lugar la tradicional chipa.

Para llegar al lugar existen dos accesos: el cruce cantera en la compañía Jeguarizo y en el desvío del Club Cerro Porteño, también en Jeguarizo. Desde allí se recorren aproximadamente cuatro kilómetros hasta la ex cantera.

Patrimonio cultural

La actividad se enmarca en el apoyo a la postulación de la chipa, pan sagrado del Paraguay, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, iniciativa impulsada a través de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). El evento es organizado por Municipalidad local, bajo la coordinación de la Escuela Municipal de Teatro de Acahay.

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Asimismo, cuenta con el apoyo de la la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN), la organización Caminos Geoculturales y el Geoparque Mundial UNESCO “Ñande Ypykuera”.

Para más información contactar con Líder Efraín González (0985-39 76 79) o Leticia Lezcano (0992-221 663).