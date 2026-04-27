Movilización del 1° de mayo: sindicatos llaman a reorganizar la clase trabajadora

Por tercer año consecutivo, el Frente Sindical y Social liderará la jornada conmemorativa por el Día del Trabajador. En esta edición, la movilización se presenta bajo el lema: “Por la reorganización de la clase trabajadora. 1° de Mayo, clasista y combativo”, rememorando la gesta histórica de Chicago de 1886.

Blanca Ávalos, referente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional (OTEP-SN), subrayó que la prioridad de este año es reorientar las fuerzas ante la crisis social y económica que atraviesa el sector obrero.

“Colocar una estaca principal como una de forma de volver a orientar la reorganización de nuestro frente a todo lo que pasa en nuestro país: los atropellos, hambre, saqueo de jubilación y la corrupción imperante”, afirmó.

La dirigente destacó una cifra alarmante que desnuda la realidad del mercado laboral paraguayo. Precisó que el 78% de la población trabaja de manera informal, lo que equivale a un total aproximado de 1.500.000 personas sin garantías básicas.

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Contra el modelo neoliberal y la narcopolítica

Además de las reivindicaciones históricas por la libertad sindical y una vida digna, el pliego de reclamos de este año apunta directamente a la gestión del Ejecutivo y la actual situación política.

Las organizaciones, asimismo, plantean una resistencia firme contra el plan neoliberal del Gobierno, el despojo de la Caja Fiscal y el avance de la narcopolítica en las instituciones.

La plataforma de lucha también incluye la exigencia de un aumento salarial urgente para hacer frente al costo de vida, impulsando la unidad entre los sectores obrero, campesino y popular en defensa de una seguridad social integral y solidaria.

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La movilización está marcada para iniciar a las 08:30 en la Plaza Uruguaya. Desde ese punto, los manifestantes prevén marchar por las calles del microcentro capitalino hasta llegar a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).