Mayo 2026 en Paraguay: un “finde” largo y un feriado XXL

El calendario del 2026 reserva para el mes de mayo dos feriados muy apreciados por la ciudadanía, con fechas que invitan al descanso y la reflexión histórica.

Ya de plano, el mes arrancará con un fin de semana largo gracias al viernes 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día de los Trabajadores. Serán tres días propicios para el descanso, que hasta permiten una escapada de turismo interno.

Esta recordación internacional rinde homenaje a los mártires de Chicago, quienes en el siglo XIX sacrificaron sus vidas en la lucha por la jornada laboral de ocho horas, un legado que hoy permite este cese de actividades en gran parte del mundo.

Para la comunidad educativa, se trate de docentes o alumnos, se añade un día extra de desconexión, ya que en Paraguay el 30 de abril se recuerda el “Día del Maestro”, que es asueto escolar.

Eso sí, el Ministerio de Educación prohibió adelantar los festejos para el 29 de abril, lo cual prácticamente resta otro día más de clases.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

14 y 15 de mayo: un finde “extralarge”

Poco después, la agenda nacional se viste de gala con el esperado fin de semana “XXL”. Al caer los feriados del 14 y 15 de mayo en días jueves y viernes, se crea un puente de cuatro días consecutivos sin actividad oficial.

En estas fechas, Paraguay celebra con fervor su Independencia Nacional de España, coincidiendo además el 15 de mayo con el Día de la Madre, lo que convierte a estas jornadas en el momento cumbre para el reencuentro familiar y el homenaje a las mujeres que sostienen los hogares paraguayos.

Turismo interno: feriados propicios para una escapada exprés

Este escenario resulta inmejorable para el impulso del turismo interno. La pausa prolongada permite a las familias planificar escapadas a destinos que van más allá de los alrededores de la capital.

Lea más: Turismo interno Paraguay 2026: 15 atracciones turísticas para visitar los “findes” largos de mayo

Desde las históricas serranías de Paraguarí hasta las imponentes misiones jesuíticas en Itapúa, la infraestructura hotelera y gastronómica del interior del país se prepara para recibir a una marea de visitantes que buscan desconectarse de la rutina y valorar la riqueza natural de nuestra tierra.

El clima se suma como el aliado perfecto para estas expediciones. Mayo es conocido en nuestra región por ofrecer una temporada ideal para el paseo, caracterizada por días de sol radiante y noches frescas, lejos de los extremos térmicos.

Sin el calor sofocante del verano ni los frentes polares del invierno profundo, las condiciones son propicias para realizar actividades al aire libre, senderismo en los parques nacionales o simplemente disfrutar de un tereré frente a los paisajes que ofrece el Paraguay profundo.