Ruta departamental que une a tres localidades de San Pedro necesita de reparación

En ese sentido, habitantes de la zona señalaron que las malas condiciones de las calzadas y las banquinas ya provocaron varios accidentes fatales; conductores y otros quedaron con graves secuelas físicas, por lo que la ciudadanía solicita a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el mejoramiento del tramo que sirve como enlace de los tres municipios de San Pedro.

El tramo comienza en la ciudad de Liberación, ubicada sobre la ruta PY08, distante a 15 kilómetros de Choré y a 55 km de San Pablo ex Cocueré, donde empalma con la ruta en construcción PY22.

La preocupación de la gente tiene que ver especialmente con los constantes siniestros viales que se registran a lo largo de esta ruta, causados por las malas condiciones de la misma, que involucran no solamente a vehículos de cuatro ruedas, sino también a los motociclistas, indicaron.

Pedido de auxilio al MOPC

Sobre el tema, la concejal departamental Sonia Medina (PLRA) enfatizó que la ciudadanía en general está pidiendo auxilio al Ministerio de Obras para intervenir de manera urgente en el reclamo de los pobladores, teniendo en cuenta que, debido a esta situación, ya ocurrieron muchos accidentes de tránsito que se pudieron haber evitado si la ruta estaba en condiciones.

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Por otro lado, agregó que por culpa de la suciedad de las banquinas, hace aproximadamente tres semanas un joven de la zona de Cocuerã, que regresaba de su trabajo, fue encontrado muerto en un yuyal debajo de su motocicleta, al costado de la ruta, después de varios días de estar desaparecido, donde probablemente cayó cuando quiso circular por la banquina.

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“Ojalá que las autoridades correspondientes puedan tomar las medidas necesarias para mejorar las calzadas y limpiar las franjas laterales de ambos costados del itinerario, donde desde hace bastante tiempo no se ha hecho ningún tipo de trabajo de mantenimiento, para evitar los siniestros viales por parte del MOPC”, lamentó la concejal departamental.

Sobre el caso, tratamos de contactar con el responsable de la Sección de Caminos Vecinales del MOPC, Ing. Guido Benítez, pero el teléfono del funcionario estaba sin señal.