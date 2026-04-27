Sistema de salud en Paraguay depende de la caridad social, advierte Esperanza Martínez

Durante su visita a la comunidad de Ayolas, en el marco del lanzamiento oficial de candidaturas a intendente y concejales municipales por la Alianza Recuperemos el Paraíso, la legisladora recorrió el Hogar de Ancianos ubicado en el barrio María Graciela. En el lugar, dialogó con las trabajadoras, quienes expusieron la crítica situación que enfrentan debido a la falta de pago de hasta 13 meses de salarios.

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Martínez señaló que resulta alarmante que las funcionarias no cuenten con garantías laborales que aseguren el cobro regular de sus haberes. Indicó que, si bien en su momento existió un acuerdo con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), este no ha tenido continuidad. Añadió que, aunque el Hogar recibe asistencia a través de la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Salud, las condiciones siguen siendo precarias.

La parlamentaria remarcó la necesidad urgente de mejorar la infraestructura del lugar, así como de establecer un presupuesto de funcionamiento que permita garantizar condiciones dignas para los adultos mayores. Señaló que al recorrer las instalaciones se evidencian múltiples carencias, lo que refleja el abandono en el que se encuentra el sector.

Asimismo, mencionó que buscará actuar como nexo con Yacyretá para lograr un acuerdo formal que permita asegurar recursos humanos y mejorar las condiciones edilicias. También anunció que planteará el caso a la ministra de Salud, María Teresa Barán, con el objetivo de regularizar la situación contractual del personal de salud, limpieza, cocina y ayudantes que prestan servicios en el Hogar.

En otro momento, Martínez sostuvo que el sistema de salud en Paraguay se encuentra “en terapia intensiva”, especialmente en zonas alejadas de la capital. Afirmó que en estas regiones se acentúan el abandono y la precariedad, y cuestionó la falta de respuesta de las autoridades ante las necesidades de las comunidades más distantes.

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“Este país tiene un sistema de salud que vive de la caridad social y de la caridad pública, como la tapadita, pollada, rifas o pedidos de ayuda económica. Esto debe ser una política pública financiada con los impuestos que pagamos los paraguayos”, expresó. Añadió que para el 2028 se prevé impulsar un proyecto de reforma que permita transformar el sistema y evitar que la salud dependa de la suerte de las personas.

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