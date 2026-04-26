Senador aseguró que el cambio en el IPS no bastará sin una reforma estructural profunda

Durante su presencia en el distrito de Ayolas, donde acompañó la gira del candidato a la Presidencia de la República, Miguel Prieto, el senador Rubén Velázquez dijo que la oposición “siempre estuvo diciendo la verdad”. Añadió que recién ahora el presidente de la República, Santiago Peña, decidió realizar un cambio en la conducción del IPS, lo que, a su criterio, confirma las denuncias previas realizadas desde la oposición.

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Velázquez remarcó que, aunque el doctor Isaías Fretes, quien reemplaza en la presidencia del IPS a Jorge Brítez, es un profesional respetado, no podrá lograr transformaciones profundas si no se encara una reforma estructural del IPS. Indicó que el sistema actual responde a un esquema ya instalado, por lo que insistió en la necesidad de una reforma integral que permita garantizar una atención médica de calidad para los asegurados.

En otro momento, el senador se refirió a la situación del sistema de salud en Ayolas y del país. Señaló que muchas familias deben recurrir a actividades como juegos de azar, polladas o pedidos solidarios para poder costear tratamientos médicos. Consideró que esta realidad refleja una importante ausencia del Estado en la provisión de servicios de salud adecuados y oportunos.

Añadió que el sistema sanitario presenta falencias en recursos humanos, insumos médicos esenciales e infraestructura. Afirmó que, pese a los tres años de gestión del actual Gobierno, no se han logrado avances significativos en la solución de estos problemas.

“Esto es desidia, falta de voluntad política y también corrupción interna dentro del sistema de salud pública”, expresó el legislador.

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El parlamentario también mencionó que, durante su recorrido por la comunidad ayolense, pudo constatar múltiples necesidades básicas insatisfechas. Indicó que existen sectores donde la población aún carece de servicios fundamentales, lo que impide el desarrollo en condiciones dignas, especialmente para niños y familias vulnerables.

Finalmente, explicó que, mediante las giras que vienen realizando, buscan recoger los reclamos ciudadanos para la elaboración de un proyecto nacional junto a Miguel Prieto. Señaló que el objetivo es atender las principales demandas sociales y generar políticas públicas desde el primer día de un eventual gobierno, priorizando a las regiones que más requieren la presencia y el acompañamiento del Estado.

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