Alianza opositora lanza candidaturas en Ayolas con fuerte respaldo a Miguel Prieto

El acto se desarrolló en la noche del sábado, poco después de las 21:00, en un local privado del barrio Santa Rosa de Lima. En la ocasión, fue presentada oficialmente la candidatura del ingeniero Dennis Dioff (Yo Creo) a la intendencia de Ayolas, junto con la lista de postulantes a la concejalía municipal.

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Participaron del evento los senadores Rubén Velázquez (Yo Creo) y Esperanza Martínez (PPC), el diputado Arnaldo Valdez (PLRA), concejales departamentales y distritales, así como la candidata a intendente de San Patricio, Misiones, Adriana Rodríguez (PLRA), entre otros dirigentes políticos.

Durante la apertura, el presidente del Comité del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Ayolas, Arturo Gómez, destacó la importancia de la coherencia y la honestidad en la política. Asimismo, dijo que los actores políticos deben asumir posiciones claras y afirmó que Miguel Prieto es el líder opositor con mayor respaldo a nivel país.

Gómez también hizo referencia a la experiencia política en Ciudad del Este, señalando que el espíritu de unidad logrado en esa ciudad fue replicado en Ayolas. Indicó que este proceso permitió el diálogo entre distintos referentes locales, como Dennis Dioff e Isidro Vera, además de otros actores de la oposición.

En su discurso, expresó su respaldo al candidato a intendente y aseguró que la ciudadanía acompañará el proyecto político. Además, instó a la participación masiva en las elecciones, con el objetivo de poner fin a más de tres décadas de gestión marcadas por cuestionamientos y promover un cambio en el distrito.

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Por su parte, la senadora Esperanza Martínez manifestó que desde Ayolas se impulsa una fuerte corriente de apoyo a Miguel Prieto, a quien proyectó como futuro presidente de la República. Señaló que esta propuesta recorrerá los distritos del país con el respaldo de la ciudadanía que busca un cambio político.

La legisladora también exhortó a los presentes a mantener el optimismo y participar activamente en la jornada electoral. Subrayó que el voto ciudadano será clave para enfrentar la corrupción y a los sectores de poder que, según indicó, han dominado la ciudad durante años.

A su turno, el candidato a intendente Dennis Dioff solicitó el acompañamiento a la lista de concejales de la Alianza Recuperemos el Paraíso remarcando la importancia de contar con respaldo en la Junta Municipal para impulsar su gestión. En ese sentido, pidió evitar el voto cruzado y apoyar de manera íntegra a la nucleación política.

Finalmente, Miguel Prieto afirmó que, en caso de llegar a la Presidencia de la República, impulsará la construcción de la defensa costera para Ayolas. Asimismo, aseguró que los recursos provenientes de Yacyretá, Itaipú y de los distintos ministerios serán destinados al desarrollo y fortalecimiento de la comunidad ayolense.

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