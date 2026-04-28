Capitán Bado: tres saltos espectaculares para visitar durante el fin de semana largo

Se viene el feriado por el Día del Trabajador seguido del fin de semana que, según las previsiones, coincidirá con el retorno del clima cálido en Amambay. Sin dudas, será un escenario ideal para hacer turismo interno en familia o entre amigos.

Tres saltos, que son verdaderos espectáculos de la naturaleza, se presentan como alternativas válidas para disfrutar y relajarse en la zona de la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay. Estos son Piraymí (o salto Jovái), Aguaray (o Aguaray Guazú) y el Samakua.

Salto Piraymí o salto Jovái

Es una sensacional cascada que se encuentra en la colonia Piraymí de la ciudad de Capitán Bado. Tiene la particularidad de presentar dos caídas paralelas de agua provenientes de distintos arroyos, lo que aporta al lugar un ambiente atrapante para cualquier amante de lo natural.

Queda a 375 km de Asunción, siguiendo por la ruta PY11 que conecta al distrito badeño con Pedro Juan Caballero.

Salto Aguaray o Aguaray Guazú

Considerada una de las cascadas más imponentes del Paraguay por su caída de más de 42 metros de altura, el salto Aguaray se convierte en un atractivo maravilloso para disfrutar plenamente de los días de descanso. Está situado a unos 30 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Capitán Bado y a unos 407 km de Asunción.

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Si bien es un lugar de difícil acceso, el sitio es frecuentado con el acompañamiento de guías locales.

El Samakua, un asombroso lugar

Se le considera una de las cascadas más espectaculares y altas del país, con una caída de agua cristalina de más de 60 metros. El salto Samakua está rodeado de una densa vegetación y formaciones rocosas características de la zona.

Se ubica a unos 45 kilómetros del área urbana de Capitán Bado y a poco más de 400 kilómetros de Asunción.

Estas tres opciones para hacer turismo interno forman parte de la gran cantidad de saltos que existen en la región de Capitán Bado. Muchos de ellos aún están poco explorados, pero sin dudas son aportes fantásticos de la naturaleza en la zona.

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