Coronel Bogado: la Capital Nacional del Chipá celebrará su 113° aniversario con un gran festiva

El próximo sábado 2 de mayo se conmemorarán 113 años de la fundación del distrito de Coronel Bogado, departamento de Itapúa. Para celebrar este hito, la Municipalidad local desarrollará los actos oficiales este miércoles, un gran festival el sábado y una maratón el domingo.

El acto protocolar de este miércoles 29 de abril tiene como fin recordar el aniversario, pero a su vez celebrar el Día del Maestro, el Día del Trabajador y el Día de la Santa Cruz. La actividad se llevará a cabo en la Plaza Central “Carlos Antonio López”, a partir de las 7:30.

Por su parte, el Festival Artístico 113° Aniversario está programado para el sábado a las 19:00, en la misma plaza. Contará con números de canto y danza a cargo de artistas y estudiantes locales. Los organizadores anunciaron que, en caso de inclemencias del tiempo, el evento se trasladará al predio del Club Defensores.

El domingo cerrarán las actividades con la Corre-caminata 5k “Aniversario de Coronel Bogado”, organizada de forma conjunta por Bogado Runners y la Municipalidad. La largada será desde la Plaza Central a las 7:30. La competencia contará con categorías que van desde adolescentes de 13 años hasta adultos mayores de 70. El costo de la inscripción es de G. 100.000.

Reseña histórica

El distrito de Coronel José Félix Bogado fue fundado el 2 de mayo de 1913, mediante el Decreto N.º 56, firmado por el entonces presidente de la República, don Eduardo Schaerer, y el ministro del Interior, don José P. Montero.

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El distrito lleva el nombre del Coronel don José Félix Bogado, considerado héroe de la gesta independentista americana. Este modesto e ilustre soldado paraguayo participó en la cruzada libertadora bajo las órdenes del General José de San Martín. La denominación de la ciudad es un homenaje permanente a este prócer de relevancia nacional y continental.

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Capital Nacional del Chipá

En esta localidad, la pasión por la chipa se vive las 24 horas. Con más de 30 chiperías activas que ofrecen hasta 60 variedades, el distrito garantiza el acceso a este alimento tradicional en cualquier momento, con precios asequibles que inician desde los G. 5.000.

En 2017, Coronel Bogado fue declarada oficialmente Capital Nacional del Chipa por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). La ciudad se ubica estratégicamente a 45 km de Encarnación, sobre la ruta PY01.

¿El chipá o la chipa?

Aunque en el uso cotidiano paraguayo predomina el femenino (“la chipa”), el Diccionario de la Lengua Española incorpora el masculino “el chipá” como un regionalismo de Argentina y Paraguay. Aunque la definición técnica lo describa como una “torta”, se trata esencialmente de un pan de almidón y queso.

Demografía y Economía

Según el censo de 2022 (INE), el distrito cuenta con 17.192 habitantes y una extensión de 882,1 km². Sus límites geográficos son, al Norte: San Cosme y Damián y General Artigas; al Sur: Carmen del Paraná y el río Paraná y al Oeste: Fram y General Artigas.

Su economía se sustenta en la producción de soja, maíz y arroz, pero es la industria de la chipa la que le otorga su identidad como capital paraguaya e internacional de este producto.