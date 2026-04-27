La “Perla del Paraguay” se prepara para recibir a turistas el fin de semana largo

El próximo fin de semana largo por el feriado del 1 de mayo, la agenda de muchos trabajadores tiene una visita programada a la Perla del Paraguay. Encarnación se ha consolidado como una de las opciones más privilegiadas para hacer turismo interno durante los “feriados puentes”.

La infraestructura y el confort que ofrece, con su alto desarrollo de la industria turística, marcan la diferencia a la hora de elegir un destino para disfrutar un día libre o el fin de semana.

El atractivo principal es, sin duda, el río Paraná, con sus playas y costaneras que cautivan la mirada de los visitantes.

El sector hotelero formal tiene registradas cerca de 4.000 camas disponibles, según datos de la Asociación de Hoteleros de Itapúa (ASHOIT). Esto representa más del 60 % de la capacidad de todo el departamento, que supera las 5.500 camas.

A pesar de la vigencia de la temporada de otoño, el baño estará permitido en los sitios habilitados si el clima acompaña. Se espera que este fin de semana aumente paulatinamente la temperatura, lo que podría tornarse ideal para disfrutar del sol, la arena y el majestuoso río Paraná.

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Comodidad y cercanía

Los turistas destacan que en el microcentro de la ciudad se encuentran muchas opciones de locales gastronómicos y turísticos, que están conectados y en cercanía a la playa San José. A pocos metros de ella se encuentra el museo Memoria Viva, dentro del monumento al ex molino Harinero San José.

Cuenta con piezas y muestras fotográficas del pasado de la ciudad, principalmente de la transformación que sufrió tras la inundación generada por la puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

El acceso es libre y gratuito. Actualmente cuenta con una nueva muestra del Cine Imperial, con artículos originales del primer cine de la ciudad, inaugurado en 1938. Los horarios habilitados al público son de lunes a viernes, de 7:00 a 17:00.

Al otro extremo de la playa, en la intersección de la avenida Costanera y la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia, dentro de la réplica de la estación del ferrocarril, se encuentra el Museo Ferroviario de Encarnación. Permanece abierto de lunes a viernes, de 7:00 a 17:30, y los sábados y domingos, de 13:00 a 17:30.

Sobre la avenida Irrazábal y la calle Aquidabán se ubica el Centro de Identidad Nikkei en Paraguay, conocido como la Casa del Té. Los lunes, miércoles y viernes abre de 8:00 a 15:30, mientras que los martes, jueves y sábados, de 8:00 a 12:30.

Otro lugar a conocer en pleno microcentro es el Museo Casa de la Victoria. Está entre las calles General Artigas y Cerro Corá, y cuenta con una colección de elementos de la época de la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco. Abre de lunes a viernes en dos horarios: de 7:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00.

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Actividades para la familia

La ciudad ofrece una gran variedad de sitios únicos para conocer y que responden a todo tipo de gustos, lo que la convierte en un punto clave para disfrutar en familia.

En el barrio San Isidro, camino al Santuario Natural de la Virgen de Itacuá, se encuentra el Museo Alberto Delvalle, abierto de martes a domingo, de 9:00 a 17:30.

En cercanías, hacia el barrio San Isidro, se encuentra la Granja Educativa “Don Severo”, conocida por ofrecer una experiencia cercana con carpinchos. Es una experiencia única que permite a los visitantes estar en contacto con animales de granja y aprender de ellos. La entrada cuesta G. 10.000.

Para los más pequeños y amantes de la naturaleza, el Minizoológico Juan XXIII ofrece una muestra de especies nativas resguardadas. Está ubicado en el barrio Quiteria y puede visitarse de 9:00 a 17:00 todos los días, con un costo de acceso de G. 10.000.

Entre los atractivos del turismo religioso destaca el Santuario Natural de Itacuá, un lugar de esparcimiento y reflexión. Muchos turistas se acercan en busca de paz y para conocer la gruta de la Virgen, ubicada a orillas del río Paraná.

También la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, en el microcentro, es una estructura que data de 1928 y concentra un legado histórico de la ciudad.