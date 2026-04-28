Denuncian crisis sanitaria en el matadero municipal de San Juan Bautista

A través de las redes sociales, Carlos Palacios denunció las deplorables condiciones en las que se encuentra el matadero municipal de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones. El ciudadano realizó un video para mostrar la situación del lugar.

En el video, Palacios menciona que, tras recibir múltiples comentarios sobre la situación del lugar, decidió acudir personalmente para constatar los hechos. Explicó que encontró serias falencias de higiene y salubridad.

“Para corroborar lo que se comentaba, primero me asesoré sobre la normativa vigente y luego me acerqué hasta el lugar. Me encontré con una situación grave, crítica, que podría calificar como una emergencia sanitaria. Hago un llamado a las autoridades municipales, quienes son los responsables y quienes deben adecuar las instalaciones”, indicó.

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Explicó que, según los estándares fitosanitarios, un matadero debe contar con un sector “sucio” y un sector “limpio”. Esto significa que el animal debe estar en el sector sucio antes de la faena y, una vez procesado, trasladarse al sector limpio para garantizar que la carne salga en condiciones óptimas.

“Revisando las normativas, en este lugar no existen esas condiciones adecuadas. A mi criterio, el local no reúne los requisitos mínimos ni para la faena ni para la manipulación de carne vacuna”, señaló.

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También destacó que, además del deterioro interno, en el patio se observa una gran cantidad de huesos y desechos esparcidos, lo que, sumado a la presencia de maleza alta, evidencia que el lugar no recibe mantenimiento desde hace tiempo.

Respuesta de la administración

Por su parte, el encargado del matadero municipal, Mario Parra, aseguró que se cumplen todas las normas sanitarias tanto para el sacrificio de los animales como para el tratamiento de la carne, e indicó que se realizan las limpiezas correspondientes después de cada jornada.

“De insalubre no se puede calificar el área de trabajo, porque donde se manipula la carne se mantiene siempre limpio y en condiciones, al igual que el camión que la transporta”, sostuvo.

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Admitió que, si bien el interior se mantiene en buen estado, el exterior es difícil de mantener impecable por su extensión, aunque aclaró que funcionarios del área de Aseo Urbano realizan limpiezas periódicas.

Según Parra, la obra no está concluida en su totalidad, ya que faltan equipamientos esenciales como cámara frigorífica, piletas adecuadas, paredes revestidas y pisos antideslizantes.

La inversión

El lugar fue inaugurado el 13 de noviembre de 2019 con una inversión de la Gobernación de Misiones de G. 1.500 millones, provenientes de fondos de royalties.

La obra se ejecutó bajo la administración del ahora diputado colorado cartista Carlos Arrechea, y en ese entonces era intendente Juan Carlos Meza Medina (PLRA). Tiene una capacidad técnica para faenar 150 cabezas de ganado por día.

A la fecha, se observan paredes con humedad y deterioradas, piso de lecherada y falta de instalaciones adecuadas; solo cuentan con una manguera para realizar los lavados.

En los alrededores persiste la maleza alta y la acumulación de residuos que no se retiran con frecuencia. Parra dijo que esa situación se debe por la falta de maquinaria específica e informó que la recolección se realiza aproximadamente cada 8 a 15 días.