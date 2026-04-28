Video: productores de yerba mate destruyen cultivos en Itapúa ante falta de precios fijos

Varios productores de yerba mate del departamento de Itapúa están optando por destruir sus cultivos ante la incertidumbre a la que son sometidos, debido a que el precio de la hoja no está regulado ni fijado para este año. El presidente del gremio, Felipe Ojeda, confirmó que las imágenes corresponden a productores de Mayor Otaño, quienes tomaron la decisión ante la falta de acuerdos con secaderos de la zona.

La Federación de Productores de Yerba Mate (Fepym) en Itapúa también se manifestó preocupada por la situación. El desencanto de los productores primarios es por el bajo precio de la materia prima. Ojeda refirió que para ellos resulta igual o hasta más rentable el alquiler del terreno para otros cultivos extensivos, como la soja y otros.

Lamentó que el año pasado la producción cerró sin precio fijo, y este año también inició de la misma manera. Esto genera incertidumbre en los productores, según explicó.

Los secaderos manejarían un precio de G. 1.100 por kilo, según manifestó el dirigente, cuando el reclamo del gremio es que el precio alcance al menos G. 2.350. Según los afectados, el precio creció en los años 2021 y 2022 (entre G. 2.000 y G. 2.350), pero cayó abruptamente desde el año 2023, generando perjuicios a los pequeños productores.

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Precio de la yerba

En 2024 se había llegado a un acuerdo de G. 1.500 por kilo, pero no se habría respetado. Los productores reclamaron que terminaron pagando solamente entre G. 900 y G. 700 por kilo.

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En el año 2025 se mantuvieron los desacuerdos con los precios de la yerba. El proyecto de ley de fomento y protección a los pequeños y medianos productores de yerba mate fue rechazado parcialmente por el Poder Ejecutivo en el año 2024, en los puntos 3 y 8, que hacían referencia a que la comisión mixta multidisciplinaria estudiará y propondrá un precio base para la hoja de yerba o en base a estudios técnicos actualizados.

Los agremiados manifestaron que es necesario que el Estado intervenga para mediar en la regulación de los precios, para que los productores no terminen perjudicados.

A pesar de que el proyecto quedó archivado, solicitarán que la yerba mate sea catalogada como rubro nacional, para que las instituciones estatales puedan dirimir y controlar el proceso.

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Yerba mate

El gremio de producción de yerba mate tiene registrados alrededor de 8.000 productores en Itapúa y representa aproximadamente 25.000 hectáreas de tierras cultivadas.

La producción local cayó 15 % en la última cosecha, las exportaciones de yerba mate elaborada crecieron 34 % en 2025 frente al año anterior y el producto paraguayo logró ingresar a cuatro nuevos mercados, según detalló a la prensa la gerente general del Centro Yerbatero Paraguayo, Naida Alderete.

Forbes Paraguay destacó que, de acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Itapúa concentra el 57 % del cultivo nacional, posicionándose como el principal polo productivo del país. Le sigue Guairá, con el 32 %, consolidando entre ambos cerca del 90 % de la producción total.

Actualmente, la yerba mate paraguaya llega a 25 países, con Siria como principal destino, además de mercados regionales como Brasil, Argentina y Chile, y nuevas plazas no tradicionales como Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Estonia.