San Ignacio: anuncian intervención en USF de Santa Rita tras deterioro del edificio

Cristina Ayala (ANR-HC) anunció que desde la Gobernación de Misiones estarán realizando los trabajos de reparación o una nueva construcción del edificio de la Unidad de Salud Familiar (USF) de Santa Rita, una de las compañías del distrito de San Ignacio.

“Desde el año pasado estamos con este proyecto de realizar los trabajos en esta USF. Está dentro de los planes realizar la reparación o la construcción de un nuevo edificio. Solo estamos esperando el desembolso de este año. Los trabajos va a encargar la Gobernación de Misiones y, en ese sentido, el gobernador Richard Ramírez está aguardando el desembolso para iniciar con los trabajos”, señaló Ayala.

La misma informó que se estaría interviniendo esta USF entre los meses de junio y julio, ya que el desembolso de la primera parte para la Gobernación se estaría destinando al almuerzo escolar y el segundo desembolso sería para los trabajos de esta unidad sanitaria.

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También mencionó que, aparte de esta comunidad, se realizarán los trabajos de reparación de la USF del asentamiento Che Jazmín, también de este distrito.

Al respecto, se intentó dialogar con el gobernador Richard Ramírez (ANR-HC), quien señaló que se encontraba en una reunión en la capital del país y que en horas de la tarde estaría accediendo a las consultas sobre esta situación.

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Desde diciembre del año 2025, los funcionarios de la USF de la localidad de Santa Rita, tras el visto bueno del Ministerio de Salud, decidieron mudarse a un salón de una iglesia evangélica para realizar la atención médica para los pobladores.

Dicha acción obedeció a que el edificio de la USF se encuentra en muy malas condiciones, con humedad por todas partes, paredes con grietas y pisos hundidos, lo cual amenaza con el colapso de la estructura en cualquier momento.

El espacio donde se realizan las atenciones actualmente está dividido con mobiliarios y biombos; en un sector guardan los medicamentos, en otro se realiza la atención por parte del médico, en otra zona se encuentra la camilla y debajo de un árbol se hace la recepción de los pacientes que llegan al lugar para su consulta, donde se les toman los primeros datos médicos.