Nacionales
28 de abril de 2026 a la - 19:11

Marcha de la Vida Paraguay se realizará este domingo

Hombre mayor con camiseta blanca 'LIGHT' y otro hombre con camiseta azul con estrella de David, rodeados de velas y banderas.
El movimiento “Marcha de la vida Paraguay” convoca a una marcha que se realizará este fin de semana.

El movimiento “Marcha de la vida Paraguay” realizará este domingo en el marco de la conmemoración del Yom HaShoah, el día del Holocausto en Israel. La convocatoria será en Asunción.

Por ABC Color

Este domingo 3 de mayo se llevará a cabo la "Marcha De La Vida Asunción 2026″ en Asunción, a favor del Estado de Israel y el pueblo judío.

Esta será la octava marcha en nuestro país y la convocatoria será en el parque Carlos Antonio López a las 16:00. De ahí se prevé una ceremonia en la plaza de la Justicia -frente al Palacio de Justicia- a las 16:30.

La marcha se dará en el marco de la conmemoración del Yom HaShoah -día del Holocausto en Israel- y este evento reúne a varias personas año tras año.

Grupo de personas con camisetas blancas y banderas sostiene pancartas, mostrando expresiones alegres en un parque.
"No nos callamos".

“Marcha de la Vida Internacional une a personas de más de 20 naciones y 250 ciudades saliendo a las calles para decir ¡No, nos callamos! Todos aquellos que deseen participar de este evento son bienvenidos a ser parte, traer su bandera y unírsenos", detallan los organizadores.

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Contactos para informaciones

Para contactos o mayor información uno puede comunicarse al (0993) 512286 o al correo pylostransformadores@gmail.com.

Seis personas con camisetas blancas sosteniendo un banner, una gorra roja visible, en un entorno de manifestación pacífica.
"El pueblo de Israel vive".

“Isaías 62:1 Por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré”, recuerdan.

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