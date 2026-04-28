Marcha de la Vida Paraguay se realizará este domingo

Este domingo 3 de mayo se llevará a cabo la "Marcha De La Vida Asunción 2026″ en Asunción, a favor del Estado de Israel y el pueblo judío.

Esta será la octava marcha en nuestro país y la convocatoria será en el parque Carlos Antonio López a las 16:00. De ahí se prevé una ceremonia en la plaza de la Justicia -frente al Palacio de Justicia- a las 16:30.

La marcha se dará en el marco de la conmemoración del Yom HaShoah -día del Holocausto en Israel- y este evento reúne a varias personas año tras año.

“Marcha de la Vida Internacional une a personas de más de 20 naciones y 250 ciudades saliendo a las calles para decir ¡No, nos callamos! Todos aquellos que deseen participar de este evento son bienvenidos a ser parte, traer su bandera y unírsenos", detallan los organizadores.

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“Isaías 62:1 Por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré”, recuerdan.

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