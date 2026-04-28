Tras polémica por denuncias, Corte resuelve no confirmar a juez de Paz

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso un punto final en la discusión iniciada en la sesión anterior sobre la elección del titular del juzgado de Paz de Fortín Tte. Esteban Martínez, en la sesión plenaria ordinaria de hoy.

Por mayoría, la Corte resolvió no confirmar al actual titular Potro Nelson López Arellano y designó en su reemplazo a Alma Palmira Rojas Soria, quien jura el próximo 7 de mayo. El tercer integrante de la terna era el abogado Alfredo Miguel Benítez Rodríguez.

La semana pasada, el ministro superintendente de la zona César Garay manifestó su decisión de votar por la designación de Alma Rojas en remplazo de López, quien lleva siete años en el cargo.

Ausencias reiteradas y negativa de pago de peaje, adujo ministro Garay

Ante la consulta de los ministros Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Santander Dans acerca de los motivos para no confirmar al titular del juzgado, Garay dijo que López Arellano registra numerosas inasistencias a su lugar de trabajo y que invoca una supuesta exoneración para no pagar peaje incluso no paga peaje, donde invocar una suerte de exoneración inexistente.

Asimismo, destacó que actualmente está enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Ante dicha respuesta, Santander y Ríos pidieron tiempo para interiorizarse de los antecedentes del caso, por lo que el debate sobre esta terna se pospuso para hoy.

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Esta mañana, Garay se ratificó en su postura, postura acompañada por los ministros Martínez Simón, César Diesel Junghanns, Eugenio Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera.

Votos en minoría por la confirmación

“Yo tengo que ser coherente en el sentido de defender la carrera judicial cuando no existan motivos valederos para separar o no confirmar a un magistrado que está en el cargo, por eso propongo la confirmación de Potro Nelson López Arellano”, expresó a su turno el ministro Gustavo Santander, al manifestar su disidencia con la propuesta de Garay.

Santander expuso el descargo que López le hizo llegar a través de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP) con relación a las ausencias reiteradas y la supuesta negativa en pagar peaje mencionadas por Garay.

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Con relación al primer punto, dijo que López presentó un registro de localización que envían al entrar y salir del juzgado de varios años, donde no registra llegadas tardías ni retiros anticipados y tan solo mínimas ausencias.

Por otro lado, el magistrado también le remitió copias de las facturas correspondientes a pagos de peaje que, sumado a la documentación anterior, a su criterio, desvirtúan la veracidad de información inicial recibida.

Esta postura fue acompañada por el ministro Ríos Ojeda, quien cuestionó la veracidad de las supuestas faltas atribuidas al magistrado y sostuvo que estaban ante un caso de características de “asesinato de reputación”.

Corte Suprema de Justicia confirmó juez en lo civil y comercial de la capital

Por otro lado, también hoy, la Corte Suprema de Justicia, confirmó como juez en lo civil y comercial del sexto turno a Ulises Agustín Peña Vargas. La propuesta, presentada por el ministro César Garay, fue acompañada por el voto unánime de los demás ministros.

Con 597,28 puntos, el magistrado tiene el mayor puntaje que los demás integrantes de la terna, la nuera de la ministra María Carolina Llanes Alexandra María Asunción Bramante Cáceres (481,98 puntos) y Víctor Gabriel Rodríguez Ullón (475,6).