Corte descarta confirmar a fiscala enjuiciada por supuesto pedido de coima

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no confirmar a la fiscala María Angélica Acosta Bjasso, quien actualmente está asignada a la unidad fiscal de Villa Elisa. La decisión fue adoptada en la sesión plenaria de hoy, durante la cual el presidente Alberto Martínez Simón se refirió a la escandalosa situación de la agente fiscal, quien actualmente afronta juicio oral y público por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

La terna uninominal que propone la continuidad de María Angélica Acosta Bjasso como agente fiscal de San Lorenzo fue descartada por el pleno de la Corte Suprema, que resolvió comunicar su decisión al Consejo de la Magistratura (CM), al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público (MP).

Como consecuencia de su proceso penal, que se inició en el año 2019, Acosta fue suspendida en dos ocasiones por la Corte Suprema de Justicia.

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