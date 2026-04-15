Nacionales
15 de abril de 2026 - 12:05

Corte descarta confirmar a fiscala enjuiciada por supuesto pedido de coima

Siete personas en traje formal discuten alrededor de una mesa ovalada. Bandera de Paraguay en el fondo y documentos sobre la mesa.
Reunión en la Corte Suprema de Justicia con siete participantes discutiendo documentos, incluyendo a un octavo en videoconferencia.GENTILEZA

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no confirmar en su cargo a la fiscala María Angélica Acosta Bjasso, actualmente enjuiciada por supuesto cohecho pasivo agravado (coima). El ministro Alberto Martínez Simón expresó que ella adoptó conductas irregulares que no permiten su confirmación y devolvió la terna uninominal al Consejo de la Magistratura (CM).

Por ABC Color

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no confirmar a la fiscala María Angélica Acosta Bjasso, quien actualmente está asignada a la unidad fiscal de Villa Elisa. La decisión fue adoptada en la sesión plenaria de hoy, durante la cual el presidente Alberto Martínez Simón se refirió a la escandalosa situación de la agente fiscal, quien actualmente afronta juicio oral y público por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

La terna uninominal que propone la continuidad de María Angélica Acosta Bjasso como agente fiscal de San Lorenzo fue descartada por el pleno de la Corte Suprema, que resolvió comunicar su decisión al Consejo de la Magistratura (CM), al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público (MP).

Como consecuencia de su proceso penal, que se inició en el año 2019, Acosta fue suspendida en dos ocasiones por la Corte Suprema de Justicia.

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