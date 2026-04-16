Menor poder adquisitivo afecta al comercio en Encarnación, según gremio del sector

Empresarios del Circuito Comercial de la ciudad de Encarnación manifestaron que la “recesión económica” repercute en las ventas. Esto, debido a que hay poca circulación de dinero y el comprador tiene menos recursos para convertirlos en intención de compra.

Esta situación se acentuó después de la Semana Santa, pero de a poco ya se notaba un declive en las ventas en la región. También, la suba de la cotización de combustibles causa que los costos de fletes y transporte de mercaderías aumenten, lo que con el tiempo puede repercutir en suba de precios.

El presidente del gremio de comerciantes, Daniel Ferreira, explicó que la consecuencia inmediata es la suba de precios productos de la canasta básica. La situación se complica más debido a que los comerciantes tienen pocos ingresos y todo para el consumo está más costoso.

Ferreira detalló que la propia competitividad del sector, que cuenta con más de 2.000 comercios, hace que sea poco probable un aumento abrupto de precios, pero sí un margen de utilidades menor para los emprendedores.

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Turismo de compras

El análisis que realizó el comerciante indica que a esto se suma la difícil situación del vecino país, Argentina, de la que depende gran parte del movimiento en el rubro, ya que en gran medida el turismo de compras es el que genera mayor flujo de movimiento.

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“Los turistas argentinos siguen viniendo, pero al tener poco poder adquisitivo, eso se traduce en menor intención de compra”, acotó. No obstante, explicó que sí es evidente una reducción importante en la cantidad de movimiento migratorio por la zona.

El comerciante manifestó que la diferencia de precios con Argentina es importante, debido a que en nuestro país la caída del dólar permitió que los precios se equilibraran.

En el caso del vecino país, constantemente sus productos tienen remarcaciones de precios, lo que hace atractivo para los posadeños el sector comercial de Encarnación.

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Combustible más económico

Según estudios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación, el combustible se encuentra entre un 20% y 40% más económico en Encarnación en relación con los precios en Posadas.

Ferreira manifestó que esperan que la diferencia marcada entre los precios de los combustibles, que posicionan al carburante paraguayo como más económico para los argentinos, pueda generar un interés para venir a Encarnación y aprovechar para hacer compras.

También insistió en la necesidad de un apoyo al sector comercial, que es uno de los pilares de la economía en la ciudad de Encarnación.