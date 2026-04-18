Encarnación: Gastronómicos refieren 50% menos en ventas debido a falta de circulante y suba de combustibles

El rubro de la gastronomía en la ciudad de Encarnación se ve afectado por un descenso en las ventas desde el mes de marzo, según detalló el presidente de la Asociación de Gastronómicos de la capital departamental, Marcelo Trussy Bello.

Estimó que el descenso preocupa porque no solamente representa una baja de temporada baja, sino que, en comparación con el año anterior, podría ser del 50% menos el movimiento en el sector gastronómico.

El empresario detalló que esto se puede explicar por la suba del combustible, que en consecuencia genera menor circulante de dinero en la clientela local, además de afectar en igual medida a los extranjeros.

En el caso de los argentinos, que son en gran medida consumidores del sector gastronómico, la afectación en su economía hace que tengan menor poder adquisitivo y, en consecuencia, se diluye la intención de consumo.

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Expectativas en el Rally

Trussy manifestó que tienen las expectativas puestas en el Mundial de Rally, que el año pasado generó un gran repunte para el sector gastronómico. Indicó que están en conversaciones con el Ministerio de Industria y Comercio para ajustar detalles de esta edición.

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Sostuvo que se prevé mayor concentración del evento en Encarnación, incluso circuitos nocturnos novedosos que prometen favorecer el movimiento turístico en esa zona del departamento.

A pesar de ello, expuso que lo ideal es que se genere un flujo constante y equilibrado para mantener a flote al sector y no depender de actividades o eventos para tener momentos de bonanza económica.

“Es muy difícil sostener con cuatro meses de temporada alta, cuando al año restan otros ocho”, refirió. También indicó que luego de 2025 se evidencia un crecimiento del sector de entre un 25% y 30%, lo que se traduce en entre 150 y 180 locales gastronómicos en la ciudad.

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Piden trabajo conjunto

El presidente del gremio indicó que hace falta combatir la informalidad, que hace competencia desleal a los emprendedores que tienen sus impuestos al día. Muchos locales deben cerrar por no poder garantizar la sostenibilidad durante el año, manifestó.

Indicó que medidas como el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) generan incomodidad en los clientes, debido a que las multas generan malas experiencias y alejan del casco céntrico la intención de consumo.

“Necesitamos un trabajo en conjunto con todos los involucrados”, sostuvo el emprendedor y manifestó que reciben poco apoyo de la Municipalidad y la Gobernación.