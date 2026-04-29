Alumnos dan clases a la intemperie por obras inconclusas en colegio de Luque

Obras inconclusas en las aulas del colegio Las Residentas de Luque obligan a que los alumnos del séptimo, octavo y noveno grado desarrollen sus clases a la intemperie.

La reparación de tres aulas comenzó en los primeros días de noviembre, pero hasta hoy día no fueron terminadas -según apuntan los padres- porque las tareas se realizan de forma muy lenta.

En principio, la promesa fue que se terminarían para mediados del mes de marzo, luego se pasó para mediados de abril, pero este es el momento en que no concluyen los trabajos.

“Necesitamos que las obras terminen lo antes posible para que los chicos puedan dar clases bajo techo y más ahora que se acerca el frío”, reclamó María Verdún, una de las madres que se encontraban en la institución.

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Los trabajos de reparación se llevan adelante con solo dos obreros y es por eso que todo se desarrolla de forma muy lenta. “Son muy pocos los trabajadores, porque hay mucho todavía por hacer”, remarcó.

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Con un tono de preocupación, Verdún sostuvo que los chicos están pasando frío y no van a poder aprender nada así. “En los días de lluvia no vienen directamente”, acotó.

Por su parte, Elizabeth Medina señaló que es una pena que los alumnos tengan que dar clases es estas condiciones.

“Si seguimos así creo que para noviembre ya van a poder terminar las obras”, concluyó.