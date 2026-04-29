FIUNA celebra su centenario con actividades científicas

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) celebra sus 100 años transformándose en un nodo de innovación que conecta el talento local con las exigencias globales.

Bajo el liderazgo de figuras como el Dr. Diego Stalder, la institución demuestra que el desarrollo de tecnología, ya sean algoritmos complejos hasta hardware aeroespacial, es una realidad tangible en Paraguay.

Por ejemplo, hoy la atención se concentra en el Deep Dive FIUNA x AI Tinkerers San Lorenzo, que corresponde a un “hackathon” intensivo. No se trata de una competencia teórica, sino de un espacio de construcción real donde developers e ingenieros utilizan Python, LLMs y Machine Learning para resolver problemas prácticos.

También la colaboración con la comunidad global AI Tinkerers subraya la apertura de la facultad hacia ecosistemas de innovación abierta y ejecución técnica de excelencia. El evento, co-coordinado por la Maestría en Ciencias de la IA de la FIUNA, busca potenciar el perfil de los “builders” paraguayos.

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De Paraguay a Japón

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), junto con el Programa de Becas PUBIABM y la Agencia Espacial del Paraguay (AEP), llegó a consolidar un ecosistema de innovación que permite a investigadores paraguayos participar en pruebas internacionales para el nanosatélite GuaraníSat-2. En este contexto, los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, Derlis Sanabria y Juan Matías Candia, se encuentran en la fase final de su tesis, centrada en optimizar el modelo de vuelo de la misión MUA (Unidad de Monitoreo de la Anomalía del Atlántico Sur).

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Este avance técnico es producto de una sinergia institucional estratégica: el programa PUBIABM financió los componentes electrónicos de alta precisión, la FIUNA costeó la movilidad internacional y la AEP facilitó la infraestructura de laboratorios limpios y la coordinación externa. Gracias a este respaldo, los estudiantes viajarán al Instituto Tecnológico de Kyushu (Kyutech) en Japón para realizar las pruebas ambientales y funcionales finales del proyecto bajo estándares globales.

El desarrollo del sistema MUA también contó con el respaldo de un equipo multidisciplinario liderado por los doctores Jorge Molina y Diego Stalder, además de ingenieros especializados en unidades de detección y control. Entre ellos destacan figuras como Maximiliano Romero y Sebastián Monje, este último responsable de validaciones previas en Japón, junto con colaboradores clave de la FIUNA y la AEP que supervisaron la integración del instrumento con la computadora de a bordo del satélite.

Finalmente, el proyecto representa un hito de soberanía tecnológica para nuestro país, ya que todas las etapas, desde el ensamblaje de placas de alta densidad hasta el desarrollo de firmware robusto, fueron realizadas localmente por talento nacional. Con la próxima validación de este instrumento en territorio japonés, la FIUNA reafirma su capacidad para generar tecnología competitiva a nivel mundial y también fortalecer la presencia nacional en el sector espacial.

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