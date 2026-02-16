¿Quién fue Félix Kanazawa? El legado del visionario que impulsó la carrera espacial en Paraguay

Félix Masao Kanazawa Makino fue asesinado a la edad de 60 años, en un caso confuso que aún está siendo investigado por las autoridades policiales. Además de pedir justicia, sus colegas recordaron en distintas plataformas su invaluable legado y aporte en numerosos proyectos de investigación e innovación.

Nacido en Asunción en 1964, Kanazawa Makino forjó una trayectoria que combinó la disciplina táctica con la alta ingeniería. Según consta en su currículum difundido en la web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), inició su camino estudiando sistemas de comunicaciones tácticas en la Academia Militar, para luego titularse como ingeniero electrónico y técnico superior en electrónica por la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Su búsqueda de conocimiento lo llevó a especializarse internacionalmente en Brasil, Suecia y México, donde se capacitó en tecnologías de vanguardia como redes móviles y sistemas, consolidándose como uno de los máximos referentes en telecomunicaciones modernas del país.

Además, complementó su currículum con una maestría en Gestión y Negocios y una especialización en Didáctica Universitaria, lo que le permitió liderar con éxito tanto proyectos científicos como instituciones académicas. Fue director de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la UNA, docente de Electrónica y Telecomunicaciones, además de investigador.

En su trayectoria laboral, ocupó numerosos puestos académicos y también fue titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) entre el 2020 y el 2023.

Fundador de Ingeniería Aeronáutica y la Agencia Espacial

El impacto de Kanazawa en la academia paraguaya es incalculable, relatan sus colegas. Fue el fundador y director de la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la Facultad Politécnica de la UNA. Además, según el Prof. Ing. Adolfo Jara, director de la Facultad de Ingeniería Aeronáutica, Kanazawa fue el principal impulsor de la creación de la Agencia Espacial del Paraguay (AEP).

Su visión pionera se materializó en hitos históricos para el país:

2017: Impulsó la exploración aeroespacial mediante el lanzamiento del primer Globo Sonda paraguayo de gran altitud.

Liderazgo en GISPA: Fundó el Grupo de Investigación en Sistemas de Propulsión Aeroespacial, desde donde motivó a los estudiantes para el exitoso lanzamiento del Yaguareté 2 .

Primer cohete desarrollado íntegramente en paraguay: Lideró el equipo de Yaguareté 2, que fue presentado en la International Rocket Engineering Competition (IREC) el año pasado, en Estados Unidos. Alcanzó los 11.907 pies de altitud y superó los 1.230 km/h rompiendo así la barrera del sonido. Fue un un hecho calificado como “inédito para el país”.

Innovación al servicio del país y un legado para sus alumnos

Más allá del espacio, mediante su labor investigativa en el Grupo de Investigación en Electrónica y Mecatrónica (GIEM) abordó numerosos proyectos vinculados aeronaves no tripuladas y robots autónomos, vehículos eléctricos y sistemas de localización automatizada y dispositivos biomédicos inalámbricos destinados a mejorar el sistema sanitario.

Más allá de su extenso currículum, el ingeniero Jara sobre todo destacó su calidad humana. “Trataba a los chicos como a sus hijos; si no había recursos, él ponía de los suyos”, recordó.

Aparentemente, ese cariño era mutuo y se vio reflejado en su constante designación como padrino de promociones de egresados. También se observa en los múltiples posteos de despedida tras la confirmación de su muerte.

Además, su labor fue honrada con múltiples distinciones, entre ellas:

La Medalla de Honor del Comando de Comunicaciones del Ejército.

Premios al mérito otorgados por la Facultad Politécnica y la Facultad de Ingeniería de la UNA.

Para el ingeniero Jara, el país aún no alcanza a dimensionar la magnitud de esta pérdida.

“Hace 20 años lo conocí, cuando ingresaba a la facultad. Era un trabajador incansable por la educación. Siempre decía que quería hacer patria (...) Fue un pionero de las ciencias espaciales en el país, con la carrera de Ingeniería Aeronáutica había impulsado la exploración aeroespacial en el país, por medio de globos sondas en el 2017. Visionario es la palabra que lo describe, siempre estuvo en busca de consolidar la investigación y la educación”, reflexionó para ABC Color.