Jubilados municipales denuncian que no cobran hace tres meses y exigen intervención

Los jubilados municipales tienen un retraso de tres meses en el cobro de sus haberes jubilatorios, situación que desde hace más de dos años y medio sufren, según detalló la presidenta, Rita Duarte.

Ante este escenario, sostuvo que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios Municipales atraviesa una crisis, ya que incluso en diciembre del año pasado tenían un retraso de hasta seis meses, por lo que solicitan la intervención de la institución.

En dicha institución fue nombrada como titular Griselda Maribel Figueredo de Giménez, quien asumió el cargo el 1 de enero de este año.

Este es el órgano técnico autónomo que supervisa y regula las cajas de jubilaciones públicas y privadas para garantizar la sostenibilidad de los fondos.

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Jubilados municipales exigen intervención de la caja

Rita denunció que las personas que tienen el poder no les escuchan, pese a que ya se reunieron al menos en dos ocasiones con Griselda Figueredo para contarle la situación de los jubilados.

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“Nuestro clamor desde hace más de dos años es que queremos la intervención de la caja, queremos que se identifique a los responsables del vaciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, que se identifiquen y que devuelvan lo que falta en la caja. La caja está en una quiebra técnica, entonces con ese clamor nosotros nos acercamos a la superintendencia. Queremos la intervención, como dije, y queremos el cobro regular de manera sistemática de nuestros haberes jubilatorios”, refirió.

Agregó que las elecciones de la Caja Municipal estaban previstas para el año pasado, pero fueron suspendidas en tres oportunidades a través de mecanismos que se fabrican como chicanas, por lo que desde hace tiempo siguen en funciones las mismas autoridades cuestionadas por la falta de cobro y por la crisis.

Contó que la Caja Municipal ya presentó su segundo plan de adecuación, luego de que el primer plan fue rechazado por las autoridades de la superintendencia.

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“Nosotros no estamos para aguantar todo un año a que se cumpla ese plan de adecuación de la caja. Entonces, es demasiado largo, tienen que reducir todos los reglamentos”, concluyó.