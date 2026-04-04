Jubilados municipales se quedaron sin chipa en Semana Santa

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, cuyo titular es el imputado Venancio Díaz Escobar, pagó el mes de enero a los jubilados que perciben hasta G. 3.443.212, unas 1.999 personas.

En tanto que los restantes jubilados y pensionados que perciben montos más elevados se quedaron sin recibir sus haberes jubilatorios de enero a marzo.

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La Caja de Jubilación en sus redes sociales hizo el anuncio del pago parcial de mes enero y además deseó una Semana Santa de reflexión y de unión familiar a los beneficiarios y “llovieron” los reclamos sobre la falta de pago y de que muchas familias se quedarán sin compartir la tradicional chipa de Semana Santa.

“Teníamos que cobrar todos, por lo menos por Semana Santa”, reclamó Gloria Mazo en los comentarios de las redes sociales institucionales.

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“Aun no cobramos enero, febrero, marzo. Gracias por esta Semana Santa sin chipa”, escribió por su lado Arturo Romero.

“La chipa puede esperar, pero la ANDE, el agua y los remedios no esperan”, dijo otra usuaria en las redes.

“Es el colmo, y el domingo con la caradurez van a poner Felices Pascuas”, escribió Fátima Ortellado.

La Caja de jubilación municipal entró en una profunda crisis financiera desde el 2022 y en el 2023 obligó al entonces titular Bernabé Peralta a renunciar.

Ocupó el cargo Venancio Díaz Escobar, del mismo equipo de Peralta. Ambos están siendo investigados por lesión de confianza por presuntamente desfalcar las arcas jubilatorias y de cobro indebido de honorarios al igual que varios miembros del Consejo de Administración.

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El mismo equipo administrativo está al frente de la institución hace más de 10 años y con diferentes artimañas jurídicas y políticas siguen atornillados a sus cargos, incluso con anuencia de varias autoridades estatales.

Mientras, los adultos mayores, quienes aportaron por años para tener una jubilación digna, deben mendigar para cobrar a cuentagotas sus haberes.