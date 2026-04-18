Jubilados municipales: estos son los municipios que cumplen la ley

A más de un año de su promulgación, la Ley de la Función Pública y Servicio Civil sigue siendo letra muerta para muchos intendentes. Según los datos de la Caja de Jubilados y Pensionados de la Caja Municipal, solo 36 municipios adaptaron a su funcionariado a la nueva legislación, mientras que 227 siguen ninguneándola.

Según la deficitaria institución jubilatoria se necesitan la incorporación de 6.017 nuevos socios por año como mínimo para mantener la sostenibilidad de la Caja Municipal y así cumplir a tiempo con los haberes de los jubilados.

Estos son los municipios que ya incorporaron a sus funcionarios contratados al sistema jubilatorio; Asunción, Paso Horqueta, Loreto, San Lázaro, Nueva Germania, Unión y Santa Rosa del Aguaray.

La lista de municipios que cumplieron con la nueva ley del Servicio Civil son: Eusebio Ayala, San Bernardino, Yhú , Itapúa Poty , San Cosme y Damián, Edelira, Fram, Natalio y Pirayú.

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Asimismo están ya dentro del nuevo sistema la municipalidad de Tebicuarymí, Ciudad del Este, Presidente Franco, Cambyretá, Naranjal, San Cristóbal, Itauguá, San Antonio, Nueva Italia, Capiatá, Areguá y Pedro Juan Caballero.

La lista culmina con los siguientes municipios; Villa Curuguaty, Francisco Caballero Álvarez, Ybycuí, Caaguazú, José Falcón y Nueva Alborada.

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La Caja Municipal de Jubilaciones, cuyo titular es el imputado Venancio Díaz Escobar, paga de manera prorrateada a sus jubilados y pensionados desde diciembre del 2023 debido a la pésima gestión y la falta de transferencia constante de los municipios.

Los jubilados municipales recién cobraron sus haberes correspondientes del mes de febrero y aún se adeuda marzo.