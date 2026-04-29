Kronawetter desmiente a abogado de la Conmebol y reafirma que “ocultaron información”

El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, apuntó en Radio 800 AM que -en sucesivos congresos- la Conmebol rindió cuentas de todos los acuerdos, así como recuperaciones de recursos vía Suiza y Estados Unidos.

“Eso está informado, aprobado y es de público conocimiento, por lo de que el carácter de secreto es una afirmación falsa y es para darle una nota de color”, dijo Lovera.

“En el escrito que presenta la defensa cita montos del acuerdo. Si fuera secreto, y ellos no tienen el acuerdo, cómo obtuvieron esa información. La Conmebol públicamente expuso esa circunsanticia, no es nada oculto para nadie”, sostuvo Lovera.

Frente a estas declaraciones, el doctor Enrique Kronawetter sostuvo que es mentira que el acuerdo se encuentre en la página de la Conmebol, sosteniendo que estuvo oculto durante seis años. “En la página de la Conmebol hay una información del acuerdo que vos no podés determinar cuál es el alcance y ahora que presentan el acuerdo no dimensionamos el alcance de ese acuerdo”, dijo.

A renglón seguido apuntó: “Hoy la Fiscalía se encuentra ante una evidencia de algo que también sabían, porque yo estoy seguro de que el fiscal Francisco Cabrera, quien recibía instrucciones de Claudio Lovera como abogado de la Conmebol, sabía perfectamente que existía el acuerdo y ocultaban a sabiendas”.

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“Ellos ocultaban la información y lo ponen en la postrimería, pero saben para qué hacen esto, para que eventualmente te digan que esto es un tema que tiene que ser discutido en la audiencia preliminar”, expresó el abogado.

En otro momento, Kronawetter mencionó que la reunión del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con el presidente Peña no fue para hablar solamente de presupuesto, sino fue a hablar también de qué hacer con esta causa, “a recibir instrucciones”.

“La demostración de esto es que cuando se les imputa a los directivos del banco Atlas, se les imputa cuando salen publicaciones en los medios periodísticos del grupo Zuccolillo que vinculan a gente de la Conmebol o a familiares del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con el famoso caso de Petropar, el famoso petróleo catarí”.

“En una investigación seria la Fiscalía debería analizar este documento, si realmente es objetiva, y tiene que tomar una determinación; pero así por lo que dijo el jefe de ellos, no espero gran cosa”, concluyó.