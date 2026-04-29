Acuerdos ocultos Conmebol-Leoz: lo que dice el fiscal general para desentenderse

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se desligó de las implicancias del documento publicado por ABC, que revela un acuerdo de resarcimiento de US$ 51,2 millones entre la administración de Alejandro Domínguez en Conmebol y la familia de Nicolás Leoz.

Al ser consultado, Rolón alegó que no interviene en la toma de decisiones de fiscales designados y se limitó a señalar la autonomía de los agentes del Ministerio Público.

“Las unidades fiscales operativas en un tema —un equipo de trabajo o el agente fiscal individual— tienen independencia en la evaluación de la información y hacer los requerimientos. Este tema del banco Atlas tiene fecha conclusiva de presentación mañana y los fiscales seguro van a considerar, pero son responsabilidades de cada equipo y persona”, mencionó.

“El fiscal general es el gran gerente, el que controla, pero no interviene en la toma de decisiones. Seguramente si esos documentos existen, serán evaluados por el equipo de trabajo”, agregó.

Lea más: Acuerdos ocultos de Alejandro Domínguez con la familia Leoz

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Remite el debate a la justicia ordinaria

Para evitar profundizar en el contenido de los acuerdos —donde la Conmebol desiste de toda acción civil y penal tras el acuerdo—, Rolón recurrió a tecnicismos procesales. Sostuvo que las controversias deben resolverse estrictamente en los tribunales.

“Es un tema jurídico que debe discutirse en el ámbito de la Justicia ordinaria”, expresó ante los cuestionamientos planteados por la defensa del Banco Atlas frente a los argumentos de la Fiscalía y la querella impulsada por la Conmebol.

Ante la insistencia sobre la gravedad de lo publicado, el fiscal general mantuvo su postura evasiva. “No quiero opinar sobre cosas que no me constan. Es una pregunta que debe resolverse previa audiencia preliminar en la oralidad del trámite”, declaró.

Desconoce veracidad de documentos

Pese a que los documentos llevan la rúbrica de las máximas autoridades de la Conmebol, el fiscal general afirmó desconocer si lo publicado es real y cuestionó que se debata en la opinión pública.

Lea más: Domínguez tiene que contar de dónde vino la plata de los Léoz

“Esta es una noticia de hoy y está procesado en un sistema de control permanente por jueces, fiscales y abogados defensores. Ese es el lugar natural de plantear las propuestas y no a la opinión pública”, sostuvo.

Acuerdo entre Conmebol y herederos de Leoz

ABC publicó documentos firmados por Domínguez, como presidente de la Conmebol, con los herederos de Leoz.

Los acuerdos, formalizados el 3 de abril y el 31 de agosto de 2020, establecen que la matriz del fútbol sudamericano desiste “en forma irrevocable” de acciones civiles, penales o administrativas contra la sucesión del exdirigente, a cambio de un resarcimiento de al menos US$ 51,2 millones.

Lea más: Alejandro Domínguez esconde la verdadera corrupción del FIFAgate

Reunión con Peña por mayor presupuesto

Por otra parte, Rolón informó que mantuvo una reunión esta mañana con el presidente de la República, Santiago Peña. Reveló que el encuentro tuvo como eje la solicitud de mayores recursos financieros para la institución.

Según indicó, el Ministerio Público requiere de un incremento del 62% en su presupuesto para cumplir su misión. Rolón argumentó que, bajo las condiciones actuales, la Fiscalía no puede dar cobertura a la demanda de casos.