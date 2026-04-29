Pobladores de Itacuá semiaislados y sin mucho trabajo tras lluvias

Los pobladores de las comunidades de Itacuá, Puerto Fonciere y Guyratî están semiaislados debido a que el agua ha sobrepasado el nivel de la ruta de 30 kilómetros de extensión que llega hasta estás zonas del primer departamento y que conecta con la ruta PY22 que está pavimentada, pero llena de baches.

Según el intendente municipal, Alfonzo Bell (PLRA), el camino está lleno de agua, lo que impide el tránsito de camiones pesados. Camionetas están pudiendo usar la ruta, pero otros vehículos más pequeños es imposible que circulen en la zona.

Esta situación la viven desde hace varios días debido a que se precisa un puente cuyo pedido el jefe comunal dijo que había enviado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Lamentó que hasta ahora no ha tenido respuesta y recordó que ya se realizaron numerosos trabajos para el mejoramiento de la ruta, pero se precisa con urgencia el puente para evitar los lugares actualmente anegados.

Algunos realizan el viaje en motocicletas que se torna muy peligroso ante las actuales condiciones de la ruta.

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Muchas personas que viven en Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, cruzan el río Paraguay en embarcaciones y llegan hasta el distrito de Itacuá, de donde salen por la ruta terraplenada y de ahí dirigirse, principalmente a Concepción. Actualmente no pueden usar esa ruta.

Sin trabajo<b> </b>

La gran mayoría de los habitantes del distrito de Itacuá se dedican al trabajo de minería, específicamente a la fabricación de cal. Los moradores extraen la materia prima, luego las procesan y finalmente venden la cal.

Debido a las lluvias se hace difícil la salida, vía terrestre, de los productos. Algunas empresas utilizan embarcaciones para hacer llegar la cal a otros mercados. Las precipitaciones también afectaron a los trabajadores que deben buscar leña para los hornos, los caminos están intransitables.

Toda esta situación afecta a la zona donde también existe una comunidad indígena.

Escasez de víveres

La falta de caminos hace que los comerciantes no puedan llegar a Itacuá porque usan camiones para transportar los víveres en gran cantidad. Esto hace que se empiece a sentir la escasez de alimentos en las despensas de donde se provee la población, se está paliando con personas que tienen camionetas y que pueden llevar cierta cantidad de víveres hasta la zona.

También algunos barcos que llegan hasta el puerto local hacen llegar las provisiones, pero no en la medida necesaria para toda la población, indicaron los pobladores.