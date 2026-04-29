Precariedad vial golpea al sector agroganadero: decenas de camiones varados en Alto Paraguay

La caravana de camiones se encuentra en la zona denominada La Paz de Tte. Esteban Martínez, perteneciente al distrito de Fuerte Olimpo, en Alto Paraguay, a unos 170 kilómetros de las comunidades de Loma Plata y Filadelfia, en el Chaco Central, donde deben llegar con destino a los centros frigoríficos y, en el caso de los transportadores de granos, continuar viaje hacia el puerto de Concepción.

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Nery Romero, uno de los conductores de camión que transporta ganado, dijo que están en el lugar sin poder continuar viaje desde el pasado viernes, y que la situación es realmente crítica, atendiendo que la precariedad del camino impide llegar a destino, es decir, a los centros frigoríficos donde deben trasladar los animales vacunos.

Atendiendo que ya pasaron varios días sin poder avanzar, y ante el riesgo de que mueran los animales por la falta de alimentos y agua, procedieron a liberar a los vacunos en pleno barro y a la vera del camino. Esta situación representa una gran erogación económica para los productores, considerando que luego se debe volver a reunir al ganado, disperso en los alrededores, y arrearlo hasta alguna estancia cercana.

Romero dijo además que son en promedio 45 camiones de gran porte entre los que transportan ganado y granos los que integran esta larga caravana de vehículos atrapados en el barro. “Son aproximadamente 500 metros el tramo considerado crítico, donde no se puede avanzar, por lo que necesitamos la ayuda de las autoridades con el envío de maquinarias potentes”, sostuvo.

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El daño económico para los productores por la falta de caminos de todo tiempo en Alto Paraguay es considerable, al tiempo de desalentar la llegada de inversionistas a la zona. “No podemos seguir viviendo de esta forma humillante, no existe forma de desarrollar la región en estas condiciones”, expresó el conductor.

Finalmente, el entrevistado señaló que actualmente por este camino ni siquiera los vehículos todo terreno pueden circular, lo que evidencia el estado crítico en que se encuentra este tramo, situación que se agrava con las malas condiciones climáticas, con lluvias persistentes aunque de escasa intensidad.

Caminos inundados

Mientras los pobladores del noroeste del departamento atraviesan la odisea de no poder transitar por la precariedad de los caminos, en la zona sureste de Alto Paraguay la situación es aún más crítica: los caminos se encuentran inundados, razón por la cual el tránsito vehicular está totalmente paralizado desde hace más de dos semanas.

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El panorama de caminos inundados en esta parte del departamento, que afecta a los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, resulta más preocupante en comparación con la zona donde están varados los camiones, debido a que la mayor cantidad de habitantes de Alto Paraguay se concentra precisamente en estas áreas anegadas.

Por el momento, el camino que parte desde el casco urbano de Fuerte Olimpo permite evitar el aislamiento total de poblaciones del interior del Chaco, a las que se asiste por esta vía con ayuda enviada por la Secretaría de Emergencia Nacional, además del reabastecimiento de los comercios gracias a los viajes semanales de embarcaciones que atracan en este puerto.

En esta zona de distritos inundados, la actividad ganadera vuelve a ser fuertemente golpeada, ya que no existe posibilidad alguna de concretar la venta de animales para su traslado a los frigoríficos. Como consecuencia, numerosas personas quedan nuevamente sin poder trabajar, hasta tanto se normalice la situación y se restablezcan las condiciones de transitabilidad.