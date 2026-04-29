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29 de abril de 2026 a la - 12:58

Retorno del fundador: Encarnación recibe la reliquia de San Roque González

Reliquia del corazón incorrupto de San Roque González en vitrina transparente, sostenida por pinzas metálicas.
La Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación albergará la reliquia del primer santo paraguayo.Gentileza

La Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación recibe hoy a las 18:00 la reliquia del corazón incorrupto de San Roque González de Santa Cruz. El resto mortal del primer santo paraguayo llega desde la capital para una breve pero simbólica estancia antes de cruzar la frontera hacia Brasil.

Por Sergio González

La ciudad que él mismo fundó en 1615 se prepara para un encuentro con la historia. El relicario que contiene el corazón de San Roque González de Santa Cruz, custodiado por sacerdotes de la Compañía de Jesús (SJ), arribará esta tarde a la capital del departamento de Itapúa.

La pieza, considerada un “tesoro nacional y espiritual”, es trasladada bajo estrictas medidas de seguridad desde su santuario habitual en la Parroquia de Cristo Rey, en Asunción.

Llegará a las 18:00 en la Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Encarnación. Permanecerá por poco tiempo hasta su traslado a su siguiente destino.

Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, Ubicada en Encarnación.
Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, ubicada en Encarnación.

San Roque no solo es recordado por su labor evangelizadora, sino por ser un pionero en la defensa de los derechos humanos y la organización social. Como fundador de ciudades a ambos lados del río Paraná, su figura trasciende las fronteras nacionales, siendo un puente de unión entre Paraguay, Argentina y Brasil.

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La reliquia

La historia de la reliquia se remonta al 15 de noviembre de 1628, fecha del martirio del misionero en las tierras de Ca’aró. Según las crónicas de la época y los registros de los procesos de canonización, tras ser asesinado por orden del cacique Ñezú, el cuerpo de Roque fue arrojado a una gran hoguera.

Reliquia del corazón de San Roque González en recipiente ornamentado, destacando en un entorno exterior con árboles y cielo despejado.
La Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación albergará la reliquia del primer santo paraguayo en su llegada desde la capital.

Milagrosamente, mientras el cuerpo se reducía a cenizas, su corazón permaneció intacto. El relato menciona que testigos de la época refieren que del fuego emanó una voz que advertía que, aunque mataran su cuerpo, su alma seguiría trabajando por su pueblo.

Este órgano, que técnicamente debería haberse consumido, fue llevado a Roma para su estudio científico y teológico, donde se certificó su incorruptibilidad natural, regresando a suelo paraguayo recién en el año 1960.

La visita de hoy tiene un carácter de despedida y peregrinación. Luego de la misa solemne y el tiempo de veneración pública en la Catedral de Encarnación, la comitiva jesuita proseguirá su viaje hacia el Santuario de Ca’aró, en Brasil. Este trayecto recrea el camino que el santo recorrió durante sus misiones en las reducciones guaraníes.