Retorno del fundador: Encarnación recibe la reliquia de San Roque González

La ciudad que él mismo fundó en 1615 se prepara para un encuentro con la historia. El relicario que contiene el corazón de San Roque González de Santa Cruz, custodiado por sacerdotes de la Compañía de Jesús (SJ), arribará esta tarde a la capital del departamento de Itapúa.

La pieza, considerada un “tesoro nacional y espiritual”, es trasladada bajo estrictas medidas de seguridad desde su santuario habitual en la Parroquia de Cristo Rey, en Asunción.

Llegará a las 18:00 en la Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Encarnación. Permanecerá por poco tiempo hasta su traslado a su siguiente destino.

San Roque no solo es recordado por su labor evangelizadora, sino por ser un pionero en la defensa de los derechos humanos y la organización social. Como fundador de ciudades a ambos lados del río Paraná, su figura trasciende las fronteras nacionales, siendo un puente de unión entre Paraguay, Argentina y Brasil.

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La reliquia

La historia de la reliquia se remonta al 15 de noviembre de 1628, fecha del martirio del misionero en las tierras de Ca’aró. Según las crónicas de la época y los registros de los procesos de canonización, tras ser asesinado por orden del cacique Ñezú, el cuerpo de Roque fue arrojado a una gran hoguera.

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Milagrosamente, mientras el cuerpo se reducía a cenizas, su corazón permaneció intacto. El relato menciona que testigos de la época refieren que del fuego emanó una voz que advertía que, aunque mataran su cuerpo, su alma seguiría trabajando por su pueblo.

Este órgano, que técnicamente debería haberse consumido, fue llevado a Roma para su estudio científico y teológico, donde se certificó su incorruptibilidad natural, regresando a suelo paraguayo recién en el año 1960.

La visita de hoy tiene un carácter de despedida y peregrinación. Luego de la misa solemne y el tiempo de veneración pública en la Catedral de Encarnación, la comitiva jesuita proseguirá su viaje hacia el Santuario de Ca’aró, en Brasil. Este trayecto recrea el camino que el santo recorrió durante sus misiones en las reducciones guaraníes.