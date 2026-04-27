Reliquia de San Francisco de Asís llegó a Encarnación y continúa su visita por Itapúa

En el marco del Año de San Francisco (10 de enero de 2026 – 10 de enero de 2027), la Diócesis de la Santísima Encarnación recibe la visita de la reliquia de San Francisco de Asís.

Se desarrolla en el contexto del proyecto pastoral “La sandalia de Francisco — Siguiendo sus huellas”, impulsado por la Conferencia Episcopal Paraguaya, la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Paraguay y la Familia Franciscana del Paraguay, como propuesta de renovación espiritual, vocacional y social para el pueblo paraguayo en este año jubilar.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar a los fieles de la diócesis el acceso a la gracia jubilar concedida por la Santa Sede y animarlos a caminar en las huellas del Poverello de Asís durante este año de gracia.

El traslado forma parte de una agenda organizada por la Diócesis de Caazapá, que busca acercar la reliquia a distintas comunidades del país, promoviendo espacios de oración y reflexión. Una vez concluida su estadía en Encarnación el 4 de mayo, la reliquia regresará a la catedral de Caazapá, considerada su sede principal, donde continuará recibiendo visitas.

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Recepción en Encarnación

La comunidad de la Parroquia Inmaculada Concepción de María vivió este lunes 27 de abril un acontecimiento histórico: la recepción de la reliquia —ex cineribus corporis (de los restos corporales)— de San Francisco de Asís.

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La jornada, marcada por la devoción y el encuentro comunitario, se desarrolló en un ambiente de paz, reflejando el carisma del “Pobre de Asís”.

Desde tempranas horas, la explanada del templo, entre cantos, globos y banderitas, fue escenario de la visita de la reliquia, siendo recibida con emoción por los presentes. Estudiantes de la Escuela Inmaculada Concepción protagonizaron un ameno recibimiento.

El templo permaneció abierto para la veneración pública. Es un tiempo de silencio orante, donde cada peregrino pudo acercarse a presentar sus intenciones, participar de las reflexiones y buscar consuelo en el ejemplo de humildad de San Francisco, destacó el párroco local, padre Héctor Zaldívar.

El siguiente destino será la Parroquia San Francisco de Asís, ubicada en el barrio San Pedro de la ciudad. El religioso destacó que esta visita no es solo un acto protocolar, sino un verdadero soplo de fe que renueva el compromiso de la comunidad con el Evangelio, en el marco del año.

Mañana, martes, continuará su trayecto hacia las parroquias de Cambyretá, Capitán Miranda y Nueva Alborada. El miércoles, en Trinidad; el jueves, en Pirapó, Capitán Meza y Edelira; el viernes, en Natalio y Yatytay; el sábado, en San Rafael del Paraná, Carlos Antonio López y Mayor Otaño; el domingo, en San Rafael del Paraná y Tomás Romero Pereira, mientras que el lunes volverá a la Diócesis de Caazapá.

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San Francisco de Asís

Fue un fraile italiano, fundador de la Orden Franciscana, reconocido por su renuncia a la riqueza, su amor a la naturaleza y su entrega a los pobres. Tras una juventud acomodada y una conversión radical, vivió en pobreza extrema, predicando el Evangelio. Es patrono de los ecologistas y los animales.

Murió en 1226 a los 44 años y fue canonizado en 1228. Creó el primer belén viviente y se dice que recibió los estigmas de Cristo. En la iglesia en ruinas de San Damián, escuchó a Cristo decirle: “Francisco, repara mi casa”. Interpretó esto como un llamado a vivir en pobreza extrema y renovar la Iglesia.

El año 2026 es el Año de San Francisco de Asís porque se conmemora el 800.º aniversario de su muerte (1226–2026). El papa León XIV proclamó un Año Jubilar Franciscano, del 10 de enero de 2026 al 10 de enero de 2027, para celebrar su legado de paz, fraternidad y amor por la creación, invitando a la renovación espiritual.