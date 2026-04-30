Camión queda nuevamente atascado en provisorio puente de Isla Sola tras fallida reparación del MOPC

El inconveniente se originó luego de que parte de la estructura del puente fuera arrastrada por las intensas lluvias registradas el pasado viernes. A raíz de ello, el MOPC realizó trabajos de emergencia para restablecer el tránsito vehicular, aunque de manera provisoria.

Lea más: Lluvias provocan colapso de puente y anticipan impacto de un intenso fenómeno climático en Ñeembucú

Sin embargo, las soluciones implementadas resultaron insuficientes. Ya el martes en horas de la tarde se habían reportado dificultades en el paso, lo que obligó a funcionarios de la institución a intervenir nuevamente en el lugar durante la jornada del miércoles.

Pese a estos trabajos, en horas de la noche un camión de gran porte quedó otra vez atascado, generando largas filas de automovilistas que intentaban cruzar.

El tramo afectado forma parte de la ruta PY20, que conecta la ciudad de Pilar con Laureles y enlaza a varias comunidades como Isla Umbú, Desmochados, Villalbín, Cerrito y Yabebyry, en el departamento de Misiones, siendo una vía clave para la circulación regional.

El jefe del Distrito N.º 12 del MOPC, ingeniero Pedro Cantero, indicó que técnicos de la institución deberán evaluar una solución más efectiva. No se descarta la instalación de un puente de madera la incorporación de un tubo celular adicional para mejorar la estructura y garantizar el tránsito seguro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El funcionario también reconoció que el MOPC evita realizar inversiones mayores en el sitio debido al proyecto de pavimentación del denominado Corredor de Exportación Suroeste, impulsado con financiamiento de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA).

Este plan contempla la pavimentación del tramo que une Yabebyry con Pilar, y fue anunciado en mayo del año pasado por el presidente Santiago Peña durante una visita oficial a Japón, con un crédito estimado de 240 millones de dólares.

Asimismo, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, había difundido detalles del proyecto en materiales institucionales. No obstante, hasta la fecha, el financiamiento no ha sido aprobado por el Congreso Nacional, lo que mantiene la obra sin avances concretos.

Pobladores de la zona expresaron su malestar por la reiteración de problemas en el puente y exigieron mayor responsabilidad en la ejecución de los trabajos. Señalan que el área tiene potencial turístico y que los feriados largos representan una oportunidad clave para generar ingresos mediante la venta de productos locales.

“En estas condiciones, los visitantes ya no quieren venir”, lamentó José Torales, poblador del lugar, al referirse al impacto económico que provoca la precariedad de la infraestructura vial.