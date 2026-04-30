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30 de abril de 2026 a la - 08:51

Exdirector de colegio de Ybycuí es condenado a 10 años de cárcel por caso de drogas

El exdirector Alfredo Samaniego fue condenado a 10 años de cárcel y su colaborador Fabián Guimaraes a cinco, por tenencia y comercialización de drogas.
Alfredo Ariel Samaniego Martínez y Néstor Fabián Guimaraes luego del procedimiento junto a un vehículo de la Policía Nacional.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. El Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Paraguarí condenó a 10 años de pena privativa de libertad a Alfredo Ariel Samaniego Martínez, exdirector del Colegio Pbro. José M. Villarreal de Ybycuí. Durante el juicio oral fue hallado culpable por tenencia ilegal de sustancias estupefacientes y por comercialización ilícita de drogas, en una causa investigada por el Ministerio Público.

Por Emilce Ramírez

Samaniego Martínez, quien contaba con 17 años de trayectoria en la docencia, fue procesado luego de un procedimiento llevado a cabo por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional de Lambaré. De acuerdo con los antecedentes expuestos en el juicio oral y público, el ahora condenado - a 10 años de pena privativa de libertad- fue interceptado en el acceso Carapeguá- Nueva Italia, mientras se desplazaba en un vehículo en el que se habrían encontrado sustancias estupefacientes.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Pedro Nazer (presidente), Antonio Benítez y Hugo Ignacio Ríos
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Pedro Nazer (presidente), Antonio Benítez y Hugo Ignacio Ríos.

La investigación estuvo a cargo del agente fiscal de la Unidad Penal Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Alfredo Ramos Manzur, quien sostuvo que el acusado no solo tenía en su poder dichas sustancias, sino que además existían indicios de su vinculación con la comercialización ilícita, lo que fue determinante en la calificación jurídica del hecho y en la pena aplicada.

En el mismo proceso también fue condenado Néstor Fabián Guimaraes, quien recibió una pena de cinco años de cárcel por tenencia de estupefacientes. Su participación en el caso fue considerada de menor grado en comparación con la del exdirector.

A la izquierda, el fiscal Alfredo Ramos Manzur; a la derecha, el exdirector Alfredo Samaniego junto a sus defensores.
El fiscal Alfredo Ramos Manzur y el exdirector Alfredo Samaniego se encontraban en una audiencia judicial en un tribunal.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Pedro Nazer (presidente), Antonio Benítez y Hugo Ignacio Ríos, concluyó que las pruebas presentadas durante el juicio oral y público permitieron acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados.

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Antecedentes

En marzo de 2022, Samaniego Martínez y Guimaraes habían sido detenidos en el acceso Carapeguá–Nueva Italia cuando se desplazaban en un automóvil Toyota Premio. El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional con sede en Lambaré.

Alfredo Ariel Samaniego Martínez fue esposado por un policía tras darse a conocer su condena de 10 años de cárcel.
Alfredo Ariel Samaniego Martínez fue esposado por un policía tras darse a conocer su condena de 10 años de cárcel.

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En poder de ambos se encontraron 47 gramos de crack que habrían adquirido en la zona de Fernando de la Mora, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo. Posteriormente, la comitiva fiscal-policial se trasladó hasta el domicilio de Samaniego Martínez, donde se realizó un allanamiento en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de Ybycuí, donde se encontraron un total de 40 dosis de crack en el interior de un ropero.