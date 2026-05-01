Video: fallido asalto armado generó pánico en Instituto Superior de Salud de Ypacaraí

De acuerdo con datos de la Comisaría 5ª de esa ciudad el hecho se registró alrededor de las 19:30, en el local ubicado en pleno casco urbano. Cámaras de seguridad captaron el momento en que los sospechosos, vestidos con ropas oscuras y con cascos que cubrían sus rostros, llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Una vez dentro, los asaltantes desenfundaron armas de fuego y, bajo amenazas, obligaron a los estudiantes a ponerse de rodillas mientras exigían la entrega de dinero a los funcionarios administrativos. Los gritos de los alumnos reflejaban el clima de terror que se vivía en ese momento.

Según testigos, los asaltantes manejaban la información de que los estudiantes pagan la cuota a fin de mes en efectivo, debido a que el centro educativo no cuenta con medios para pagos electrónicos.

Violencia

Durante el atraco, los hombres actuaron con mucha violencia e incluso apuntaron con una pistola a una funcionaria para exigir el dinero.

Sin embargo, los encargados lograron cerrar a tiempo el acceso al sector donde se encontraba la recaudación, mientras daban aviso a la Policía Nacional.

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La rápida reacción y la alerta a los servicios de emergencia hicieron que los sospechosos huyeran del lugar sin efectuar disparos y sin lograr llevarse el dinero.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras que agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles ya iniciaron las averiguaciones para identificar a los responsables del intento de robo.

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