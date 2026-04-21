Asalto tipo comando a camión con tirzepatida: sospechan filtración o error de cálculo

Un asalto con características de operativo tipo comando se registró en la madrugada de este lunes a la altura del kilómetro 82 de la ruta PY02, en la jurisdicción de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. El objetivo fue un transporte de la industria farmacéutica que circulaba con destino a Ciudad del Este.

Rosa Mendoza, gerente de ventas de la firma Indufar CISA, confirmó que el transporte contaba con custodia privada tercerizada. Sin embargo, esto no fue suficiente para detener al grupo organizado que interceptó el rodado.

Los delincuentes lograron sustraer un total de 3.600 unidades de ampollas de tirzepatide, un fármaco originalmente destinado al tratamiento de la diabetes, pero que hoy cuenta con una altísima demanda en el mercado por su uso como adelgazante.

Mendoza precisó que el cargamento, valorado en aproximadamente US$ 280.000, estaba distribuido en apenas tres conservadoras.

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Despliegue injustificado y sospechas de filtración

Lo que llama la atención de la propia empresa es la relación entre el despliegue criminal y el resultado obtenido. Mendoza indicó que, por la magnitud del ataque, es probable que los asaltantes esperaran un cargamento mucho mayor.

“Toda la infraestructura criminal que tuvieron no justifica el cargamento”, sostuvo y sugirió que pudo existir un error de cálculo por parte de los delincuentes o una filtración de información que fue malinterpretada por la banda.

Un golpe recurrente que afecta la cadena de frío

De acuerdo a Mendoza, esta es la segunda vez que la firma sufre un episodio de estas características, a pesar de haber implementado cambios constantes en sus estrategias de traslado y rutas para intentar evadir el accionar delictivo.

Señaló que, más allá de la pérdida económica, existe una preocupación sanitaria. Mendoza recordó que el medicamento robado requiere una manipulación extremadamente delicada para conservar sus propiedades.

“Si no se protege la cadena de frío, pierde eficacia, no sirve”, advirtió, pues resaltó que existe un riesgo potencial si las ampollas se intentan comercializar en el mercado negro sin las garantías de conservación.

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El cargamento tenía como destino final tres negocios habilitados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) en Ciudad del Este. Ante los constantes asaltos en las rutas principales del país, Mendoza exigió al Gobierno brindar garantías reales de seguridad para la libre circulación de mercaderías.